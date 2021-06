Cântăreţul Bryan Adams va realiza fotografiile pentru calendarul Pirelli 2022

Cântăreţul şi fotograful canadian Bryan Adams va realiza fotografiile pentru calendarul Pirelli pe 2022, a anunţat marţi producătorul italian de anvelope, scrie Reuters, potrivit News.ro.





"Sunt mândru că am fost ales să fotografiez pentru Calendarul Pirelli 2022. Combinaţia de fotografia cu muzică pentru calendar este foarte interesantă şi va conţine desigur nişte oameni extraordinari", a spus Adams.





Artistul în vârstă de 61 de ani va începe să lucreze în câteva săptămâni. Pe pagina sa de Facebook a precizat că detalii vor fi anunţate în lunile următoare.





Adams este cunoscut pentru melodiile sale precum "Summer of '69", "Heaven" şi balada "(Everything I Do) I Do It for You", care a fost pe coloana sonoră a filmului din 1991 "Robin Hood: Prince of Thieves".





Ca fotograf, el a realizat pictoriale cu celebrităţi precum actorul Mads Mikkelsen, muzicianul Mick Jagger, modelul Naomi Campbell, dar şi cu regina Marii Britanii Elizabeth a II-a. El a publicat şi albume foto, inclusiv una despre soldaţii britanici răniţi.





Calendarul Pirelli a fost publicat prima dată în anii 1960. Este distribuit în ediţie limitată şi dăruit de obicei clienţilor companiei. În ultimii ani, formatul clasic cu top-modele sumar îmbrăcate a fost înlocuit de teme mai artistice, cu celebrităţi din domenii diferite.





Ediţia 2021 a calendarului a fost anulată din cauza pandemiei de Covid-19.