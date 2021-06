Roger Waters spune că a refuzat o sumă „uriașă” de bani de la Mark Zuckerberg pe care-l descrie drept „unul dintre cei mai puternici idioți din lume”

„A sosit în această dimineață, o ofertă cu o sumă uriașă, uriașă de bani”, a declarat recent Waters la un eveniment de susținere a lui Julian Assange.„Iar răspunsul este 'F**y you. În niciun nenorocit de caz”, a spus Waters despre oferta CEO-ului Facebook care ar fi vizat folosirea „Another Brick in the Wall, Part 2”, una dintre cele mai faimoase melodii ale formației.„Menționez asta doar fiindcă aceasta este o mișcare insidioasă a lor de a acapara absolt totul. Nu voi face parte din porcăria asta, Zuckerberg”, a adăugat basistul Pink Floyd.Revista Far Out a scris anterior că trupa a refuzat să permită folosirea muzicii lor pentru orice fel de publicitate despre care nu credeau că ar fi pentru „o cauză bună”.În timpul evenimentului Waters a citit scrisoarea primită de la Facebook care afirma că „credem că mesajul fundamental [al melodiei] este atât de relevant și necesar astăzi”.Acesta a declarat că Mark Zuckerberg „vrea să facă Facebook și Instagram mai puternice decât sunt deja... ca să poată continua să ne cenzureze pe toți din această cameră și să împiedice răspândirea poveștii lui Julian Assange în rândul publicului general”.Waters a mai afirmat de asemenea că fondatorul și CEO-ul Facebook este „unul dintre cei mai puternici idioți din lume”.