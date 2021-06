La spectacolul lui Bruce Springsteen de pe Broadway nu vor avea acces persoanele vaccinate cu AstraZeneca

În ceea ce poate fi o „avanpremieră” a protocolului post-Covid de pe Broadway, spectacolul lui Bruce Springsteen „Springsteen on Broadway”, a anunțat că membrii publicului vor trebui vaccinați cu un vaccin autorizat de FDA, care exclude serul AstraZeneca, aşa cum anunţă Deadline Hollywood, citat de La Stampa. O politică destinată să provoace discuții şi care se va dovedi fără îndoială dezamăgitoare pentru mulți canadieni și europeni care au primit vaccinul AstraZeneca.





Producătorii show-ului „Springsteen on Broadway” au anunțat marți seara că spectacolul, care va avea premiera pe 26 iunie, fiind primul care va redeschide stagiunea pe Broadway, va permite aceesul în sală exclusiv publicului vaccinat cu seruri autorizate de FDA. Până în prezent, FDA a autorizat vaccinurile Moderna, Pfizer-BioNTech și Johnson & Johnson. În mod previzibil, vestea nu a fost deosebit de bine primită de țările în care AstraZeneca este în uz.





Toronto Star a publicat un articol intitulat “Burn in the U.S.A.”, parafrazând una dintre cele mai cunoscute piese ale artistului american. Printre ţările în care a fost utilizat vaccinul AstraZeneca se numără Canada, Australia, Franța, Finlanda, Germania, Italia, Indonezia și Spania. Site-ul Springsteen on Broadway, care listează protocoalele Covid pentru producția de la Teatrul St. James, precizează că membrii publicului cu vârste de peste 16 ani trebuie să fie complet vaccinați și să aibă 14 zile de la doza finală de Pfizer-BioNtech, Moderna sau Johnson & Johnson. Copiii sub 16 ani în schimb, trebuie să fie însoțiți de un adult vaccinat și să prezinte şi ei dovada unui test antigen Covid-19 negativ efectuat cu cel mult 6 ore înainte de începerea spectacolului, sau a unui test PCR Covid-19 negativ, efectuat în termen de 72 de ore de la începutul spectacolului. Site-ul precizează că cerințele privind vaccinul sunt formulate „la cererea statului New York”.





Alte spectacole de pe Broadway care au anunțat premiere sau reluări, în mare parte începând cu luna septembrie, au indicat că vor urma protocoalele Covid în vigoare la momentul reprezentaţiilor.