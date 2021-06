Acuzat de agresiune, Marilyn Manson se predă poliției

Într-o declaraţie dată publicităţii vineri, Anthony Bean Burpee, şeful Poliţiei din Gilford, un oraş din New Hampshire, a anunţat că Marilyn Manson, al cărui nume real este Brian Hugh Warner, se va preda Poliţiei din Los Angeles. Mandatul de arestare a fost emis în data de 8 octombrie 2019.Mandatul, făcut public de poliţiştii americani pe 25 mai, conţine două capete de acuzare şi îl acuză pe Marilyn Manson de comiterea unei agresiuni în cadrul unui incident petrecut pe 18 august 2019 la Bank of New Hampshire Pavilion, un amfiteatru din oraşul Gilford în care rockerul american a susţinut un concert.Poliţia afirmă o femeie cameraman, care fusese angajată pentru a filma acel concert, se afla într-o zonă aflată în proximitatea scenei şi dedicată fotoreporterilor, în momentul în care ar fi fost agresată de celebrul rocker, însă incidentul nu a fost unul de natură sexuală.Anthony Bean Burpee a dezvăluit că femeia a raportat presupusa infracţiune în ziua următoare concertului, dar ancheta a avut nevoie de mai multe luni pentru a fi finalizată. Potrivit unei declaraţii făcute în luna mai de Marilyn Manson, agentul şi avocaţii lui, precum şi de Poliţia din Gilford, rockerul "era la curent cu existenţa mandatului de arestare de ceva vreme, dar nu a făcut niciun efort pentru a reveni în statul New Hampshire ca să răspundă acuzaţiilor formulate împotriva sa".Anthony Bean Burpee spune că dacă Marilyn Manson se va preda în următoarele săptămâni, atunci audierea lui la un tribunal din New Hampshire ar putea fi programată la jumătatea lunii august. Potrivit aceluiaşi poliţist, rockerul american riscă o pedeapsă maximală de un an de închisoare şi o amendă de până la 2.000 de dolari.Marilyn Manson s-a confruntat în ultima perioadă cu mai multe acuzaţii de abuzuri fizice şi sexuale, pe care artistul le-a negat. În februarie, Manson a fost concediat de casa lui de discuri după ce actriţa Evan Rachel Wood, care a fost logodită cu rockerul american, l-a acuzat de comportament abuziv în cadrul unor mesaje pe Instagram.Acuzaţii similare împotriva artistului au fost formulate şi de alte femei. La sfârşitul acelei luni, Departamentul Şerifului din comitatul Los Angeles a anunţat că investighează acuzaţii de violenţă domestică formulate pe numele muzicianului şi care vizează fapte petrecute în perioada 2009-2011, când celebrul rocker a locuit în cartierul West Hollywood. (Sursa: Agerpres)