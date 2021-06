Artiștii britanici cer introducerea unei taxe pe gadgeturi din care să fie plătiți: „Nu este caritate”

„Nu este caritate”

Olivia Colman, Imelda Staunton și Celia Imrie se numără printre numeroșii artiști care afirmă că o așa numită „taxă pe gadgeturi” ar putea stimula relansarea industriilor creative care „se zbat să își revină” de pe urma pandemiei de COVID-19, potrivit Sky News Industria artistică aduce aproximativ 10,8 miliarde de lire sterline anual economiei britanice însă criza „a dus la închiderea localurilor, anularea evenimentelor și a lăsat mii de locuri de muncă în pericol”, conform aceleiași surse.Artiștii care au semnat o scrisoare deschisă adresată The Times - printre care se numără 3 câștigători și artiști nominalizați la Premiul Oscar și 8 membri ai Academiei Regale - cer înființarea unui fond care să fie alimentat prin aplicarea unei taxe de „1-3% asupra prețului dispozitivelor electronice precum telefoanele smart și tabletele”.Scrisoarea afirmă că fondul ar putea ajuta cu o „renaștere culturală și economică în întregul Regat Unit” și că „ar genera 250-300 de milioane de lire sterline pe an pentru sectorul creativ”, aplicând „un imbold relansării economice mai largi a Regatului Unit”.Grupul din spatele campaniei afirmă de asemenea că alte 44 de țări au „scheme similare” cu cel al așa numitului „Fond Smart” pe care îl propun artiștii britanici.Însă potrivit BBC , criticii proiectului afirmă că acesta ar fi „o nouă taxă” pusă asupra consumatorilor întrucât s-ar aplica tuturor dispozitivelor care „stochează și descarcă conținut creativ”.„Este o taxă arbitrară asupra consumatorilor care va fi o birocrație uriașă de gestionat și fără transparență asupra modului în care fondurile sunt alocate și cheltuite”, a afirmat purtătorul de cuvânt al Tech UK, o rețea care reprezintă sectorul tehnologic din Marea Britanie.Campania este promovată de Design and Artists Copyright Society, o organizație de management pentru artiști, directorul executiv al acesteia afirmând că:„Vrem ca taxa să fie în parteneriat cu companiile tech pentru ca prețul dispozitivelor să nu trebuiască să crească deloc pentru consumator. Vorbim de fapt despre o sumă foarte mică de bani în comparație cu costul unui smartphone”.„Nu este caritate - artiștii nu vor caritate. Este un catalizator, un fond de dezvoltare pentru susținerea indivizilor creative astfel încât ei să poată ajuta cu reconstruirea și regenerarea comunităților noastre”, a mai declarat acesta.