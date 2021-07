Un judecător a respins cererea de a-l înlătura pe tatăl cântăreţei Britney Spears din rolul de co-tutore al averii

Cererea de a-l suspenda pe James "Jamie" Spears odată cu desemnarea unei instituţii financiare ca unic tutore al averii „este respinsă fără prejudicii”, a decis o instanţă superioară din Los Angeles. Spears, în vârstă de 39 de ani, se află sub tutela tatălui ei din 2008.În urmă cu o săptămână, cântăreaţa americană a cerut unui judecător să pună capăt tutelei „abuzive”, care i-a marcat viaţa în ultimii 13 ani, şi l-a denunţat pe tatăl ei pentru controlul exercitat asupra vieţii ei. Ea a dezvăluit că aranjamentul cere să folosească metode contraceptive şi o împiedică să se recăsătorească.Jamie Spears a depus marţi o solicitare pentru a fi anchetate acuzaţiile făcute de fiica lui şi a cerut judecătorului să pună capăt tutelei. În cererea lui, Jamie Spears şi echipa sa au cerut curţii „să investigheze veridicitatea acuzaţiilor şi afirmaţiilor făcute de doamna Spears”, pe care el le-a negat vehement, spunând că nu are în vedere decât să apere interesele fiicei lui.Tatăl ei a depus şi un răspuns în aceeaşi zi cu petiţia. El şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la Jodi Montgomery, care a fost desemnată tutore temporar pe probleme personale al lui Britney Spears în septembrie 2019. Jamie Spears a spus că este îngrijorat de managementul şi îngrijirea fiicei lui şi că Montgomery „nu reprezintă dorinţele ei”.El a adăugat că Montgomery este unicul tutore care a controlat, de la numirea ei, deciziile legate de viaţa personală a cântăreţei şi tratamentul ei medical. Avocaţii lui Britney Spears nu au făcut precizări, iar Jamie Spears a refuzat să comenteze decizia judecătorului.Britney Spears, care a luat o pauză în activitate din 2018, a cerut în 2020 să fie scoasă de sub tutela tatălui ei. În 2007, după divorţul de Kevin Federline, cântăreaţa a avut un comportament considerat haotic. Ea a pierdut custodia celor doi copii, pe care îi vizitează în prezent. Presupusa cădere nervoasă a stat la baza internării ei într-un centru de refacere, iar în 2008 a fost plasată sub tutela tatălui ei.A fost desemnat, temporar, tutore unic al averii fiicei lui, în 2019, după ce co-tutorele Andrew Wallet a demisionat. În cererea de retragere a titulaturii de tutore, avocatul lui Britney Spears, Samuel Ingham, a spus că ea se teme de tatăl el şi că refuză să cânte atâta timp cât el se ocupă de afacerile ei.Judecătoarea Brenda Penny de la Curtea Superioară din Los Angeles a respins cererea, dar a desemnat o instituţie financiară, Bessemer Trust, în rol de co-tutore cu Jamie Spears, şi pe Jodi Montgomery, ca tutore pe probleme personale al lui Spears. Britney Spears, ale cărei discuri au fost vândute în aproximativ 150 de milioane de copii, de la debutul din 2001, este unul dintre cei mai cunoscuţi artişti pop din istorie. Născută pe 2 decembrie 1981, în McComb (Mississippi), este cântăreaţă, dansatoare şi actriţă.Primele două albume de studio ale ei, „Baby One More Time” (1999) şi „Oops!... I Did It Again" (2000), au ajutat-o să devină o vedetă a muzicii pop. De atunci, Britney Spears a câştigat numeroase trofee şi distincţii, între care un Grammy şi două trofee Emmy, a lansat în total 9 albume de studio, cel mai recent fiind „Glory", apărut în august 2016.