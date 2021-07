Love Story: Povestea lui Jennifer, fiica lui Bill și Melinda Gates, cu Nayel Nassar

Jennifer, fiica cea mare a fondatorului lui Microsoft, și-a anunțat logodna cu Nayel Nassar, prietenul ei de multă vreme, în ianuarie 2020 pe Instagram. Dar povestea de dragoste dintre Jennifer, 23 de ani, și Nayel, 29 de ani, durează de mai mult timp și o spune DNA India.Nayel s-a născut la Chicago din părinți egipteni și și-a petrecut copilăria în Kuweit, unde părinții lui conduceau o firmă de arhitectură și design. În prezent, Nassar trăiește în California și reprezintă Egiptul în concursuri de echitație ca profesionist. Mai are un frate, pe Sharaf Nassar.Prima poză pe Instagram a lui Nayel Nassar cu Jennifer Gates datează din februarie 2017, când se bucurau de o cină de Valentineʼs Day în Florida. Jennifer, care practică și ea echitația, spune că pasiunea pentru sport a contribuit la legătura lor. „Caii fac parte din viața noastră, dar iubim sportul. El este profesionist, eu o fac ca amatoare. Așa că este incredibil să ne bucurăm împreună de dragostea pentru cai.”Nayel Nassar este sportiv profesionist și participă la concursuri de echitație în toată țara. În afară de sport, el are și propria afacere, numită Nassar Stables LLC. Compania fondată în 2014 are sediul în Encinitas, oraș din comitatul San Diego. Tot în California va trăi și cuplul, după căsătorie.Amândoi au absolvit Universitatea Stanford. Nasar a obținut în 2013 o diplomă în economie, dar a revenit în 2018 pentru a o susține pe Jennifer când aceasta se pregătea pentru examenul de licență în biologie umană.