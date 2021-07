Jackie Chan, noi ode pentru Partidul Comunist Chinez / Actorul legendar afirmă că vrea să devină membru cu carnet al partidului

Chan a făcut declarația în timpul unui simpozion despre cinematografia chineză după ce a fost întrebat despre părerea sa cu privire la discursul susținut de președintele Xi Jinping cu ocazia centenarului Partidului Comunist Chinez.„Când sunt în străinătate spun adesea că sunt mândru să fiu chinez. Dar sunt și invidios pe cei care sunt membri ai Partidului Comunist. Vreau și eu să fiu un membru al partidului”, a declarat acesta.„Pot vedea măreția Partidului Comunist Chinez. El face ceea ce spune și își onorează promisiunile. A realizat în doar câteva decenii ceea ce și-a propus să facă în 100 de ani”, a adăugat Chan.Patriotismul acestuia a fost însă criticat de unii utilizatori ai Weibo, varianta chinezească a Twitter care i-au pus sub semnul întrebării „moralitatea caracterului”, făcând referire la momentele sale de infidelitate și problemele cu drogurile ale fiului său, Jaycee.„S-ar putea să își iubească țara și să muncească din greu dar are probleme de caracter. Este mai bine să nu se alăture partidului”, a afirmat unul dintre utilizatorii de pe Weibo.Alții au fost mai vocali cu privire la lipsa de fidelitate a actorului față de soția sa, acesta recunoscând în autobiografia publicată în 2015 că a avut o aventură cu actrița Elaine Ng și că are un copil conceput în afara căsătoriei.Potrivit ziarului China Daily , accederea în Partidul Comunist Chinez este aprobată în urma unui proces detaliat de verificări care ține cont de ideologia, caracterul și istoria persoanei care dorește să devină membru.Chan nu este în prezent membru al Partidului Comunist Chinez însă este un delegat al Conferinței Politice Consultative a Poporului Chinez, un organ consultativ al guvernului de la Beijing.Jackie Chan este un susținător fervent al regimului de la Beijing, fiind de asemenea unul dintre personajele principale scoase în față de autoritățile comuniste în timpul celebrărilor ocazionate de împlinirea a 100 de ani de la fondarea Partidului Comunist.Pe 28 iunie Chan a cântat la centenarul partidului „Apărând Râul Galben”, o melodie din timpul războiului sino-japonez izbucnit în anii premergători celui de-al Doilea Război Mondial. Actorul și-a exprimat de asemenea susținerea față de reprimarea brutală a manifestațiilor pro-democrație din Hong Kong , provocând furie în rândul unora dintre fanii săi care l-au criticat aspru pe Twitter.