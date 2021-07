Streaming Weekend: Filme bune pe Netflix pentru toate vârstele și gusturile, care pot fi văzute și în România

Kung Fu Panda

Dacă veți dori ceva care poate fi văzut cu cei mici, nu veți da greș cu Kung Fu Panda. Este o comedie despre un urs panda cam stângaci pe nume Po, care visează să facă parte dintr-o echipă de arte marțiale de elită numită Cei Cinci Furioși. Primește acestă șansă în cele din urmă, când un războinic malefic scapă din închisoare și Po este numit din greșeală „Războinicul Dragon”, despe care legenda spune că este cel care-l va învinge pe războinicul cel rău.Radha Blank, scenaristă/regizoare/star, a făcut senzație cu acest film, un debut semi-autobiografic, despre o dramaturgă care se apropie de 40 de ani și se reinventează ca rapper. Este un film deschis, amuzant și brutal de cinstit despre vârstă, rasă, ambiții profesionale, reunite de inventivitatea și carisma lui Blunt.Pentru cei care au venit după difuzarea la TVR în anii ʼ90 a seriei „The Next Generation”, excelentă continuare a legendarei creații a lui Gene Rodenberry (cunoscută acum ca „The Original Series”), acest film al lui J.J. Abrams face o treabă foarte bună. Film SF de acțiune cu mult umor și o distribuție excelentă, prezintă tânărul echipaj de pe astronava USS Enterprise într-o poveste cu călătorii în timp, personaje din viitor și dialoguri spumoase.Regizorul Christopher Guest își continuă tradiția apreciatelor documentare amuzante de pe Netflix (ca „Waiting for Guffman” și „Best in Show”) cu această comedie despre mascotele sporturilor excentrice care se reunesc pentru o competiție anuală. Este o poveste cu multe improvizații ingenioase ale unor personaje absurde, în căutare gloriei ca mascote.Pentru cei care vor și ceva mai înfricoșător în mijlocul verii, un original Netflix care spune o poveste interconectată pe trei perioade de timp. „1994” o lansează în orășelul Shayside, unde adolescenți încearcă să deslușească o serie de evenimente groaznice care au făcut ravagii timp de decenii. „1978” este despre crime în serie într-o tabără de vară, iar „1666” învăluie totul ca final al poveștii originale. Filmele sunt sângeroase și interzise celor sub 16 ani, ca și seria „Scream”.Este probabil cea mai bună performanță a legendarei trupe britanice de comedie Monty Python. Membrii ei reproduc povestea regelui Arthur și a cavalerilor Mesei Rotunde, care caută Sfântul Potir și intră pe parcurs într-o sumedenie de situații de un ridicol sublim.Îl știți pe Bong Joon-ho, regizorul care a luat Oscarul cu „Parasite”, iar Snowpiercer este mostra perfectă dintre celelalte creații ale sale. Filmul, vorbit în engleză, are loc într-un viitor înghețat după eșecul omenirii de a combate schimbarea climei. Ultimii oameni în viață trăiesc într-un tren extrem de lung, organizat din spate înspre față, cu clasa cea mai de jos în vagonul pentru personal de la coada trenului. Acțiunea urmărește avansarea celor săraci spre capătul din față al trenului, prin diferitele sisteme de clase, ceea ce duce la confruntări surprinzătoare.Comedie romantică devenită una din cele mai populare francize ale lui Netflix, este o adaptare a unui roman din 2014 pentru adulți tineri. Viața timidei adolescente Lara Jean Covey este aruncată în haos când cinci scrisori secrete scrise pentru băieți care îi plăcuseră în trecut își găsesc cumva calea pentru a ajunge la destinatari. Surse: Collider