Scandalul tutelei asupra lui Britney Spears: Artista confirmă că nu va mai cânta atâta vreme cât tatăl ei îi controlează cariera

„Această tutelă mi-a ucis visurile”, a scris ea pe Instagram. „Aşa că tot ce am este speranţa”.Ea cere încă din august anul trecut încheierea acestui aranjament pe care l-a descris recent ca abuziv.Tutela a fost instituită după ce tatăl ei, Jamie Spears, a cerut unei curţi de justiţie să aibă autoritatea legală asupra vieţii vedetei, declarându-se îngrijorat privind sănătatea ei mintală.„Nu voi cânta pe nicio scenă curând dacă tata gestionează ce port, spun, fac sau gândesc”, a mai scris ea.Britney Spears nu a mai cântat public de la finalul anului 2018, când a spus că ia o pauză pentru că tatăl ei avea probleme de sănătate.Toamna trecută, fostul ei avocat, care îi fusese desemnat de un judecător, a transmis că Britney Spears se teme de tatăl ei şi că nu îşi va relua cariera atâta timp cât el deţine puterea asupra acesteia.„Prefer să partajez clipuri din sufrageria mea decât de pe scena din Vegas... Nu mă voi machia intens şi nici nu voi urca din nou pe scenă ca să nu pot face o treabă adevărată cu remixurile pieselor mele ani buni”.În acelaşi mesaj, ea a reiterat că nu apreciază felul în care documentarele despre viaţa ei au adus în discuţie „momente umilitoare din trecut”, adăugând: „Am trecut complet peste asta şi am făcut-o acum mult timp”.Documentarele, inclusiv „Framing Britney Spears” al The New York Times, care a primit recent două nominalizări la premiile Primetime Emmy, împreună cu mişcarea #FreeBritney au adus în atenţie tutela ei şi au atras sprijinul public pentru cântăreaţă.În prezent, averea ei este estimată la 60 de milioane de dolari.