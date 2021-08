Kathy Griffin, diagnosticată cu cancer pulmonar, va fi supusă unei intervenţii chirurgicale

Actrița de comedie Kathy Griffin a declarat luni că a fost diagnosticată cu cancer pulmonar, deși nu a fumat niciodată, relatează Reuters.

Griffin, în vârstă de 60 de ani, a spus pe rețelele de socializare că va fi supusă unei intervenții chirurgicale pentru a îndepărta o parte a unui plămân și că medicii sunt optimiști cu privire la rezultat.

"Am cancer. Sunt pe punctul de a intra în operație pentru a mi se scoate jumătate din plămânul stâng. Da, am cancer pulmonar, deși nu am fumat niciodată!", a scris Griffin.

„Medicii sunt foarte optimiști, deoarece este în primul stadiu și e afectat doar plămânul meu stâng”, a adăugat ea.