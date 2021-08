Corporate News: Ca femeie de afaceri, Reese Whiterspoon a devenit cea mai bogată actriță din lume

Tranzacția o evaluează pe Hello Sunshine, care a fost fondată în 2016 ca să dezvolte subiecte având în centru femeile, la 900 de milioane de dolari, datorită palmaresului cu succese precum Little Big Lies, The Morning Show și Little Fires Everywhere, dar și unui portofoliu promițător de adaptări ale unor cărți apreciate.Noua firmă de media, care va fi condusă de foști executivi de la Disney, a cumpărat acțiunile unor investitori în Hello Sunshine, printre care AT&T și Laurene Powell Jobsʼ Emerson Collective, ca și o parte din cele ale lui Reese Whiterspoon.Whiterspoon va păstra o cotă de cel puțin 18% și va primi o sumă estimată la 120 de milioane, după impozit, din vânzarea a aproximativ unei jumătăți din pachetul său de 40% din companie.Restul averii ei provine din veniturile (după impozite) obținute într-o carieră de 30 de ani ca actriță și producătoare de succes. Ea câștigă în jur de un milion pentru un episod de serial tv și alte milioane pentru rolurile din filme. Este un promotor apreciat, care câștigă sume mari pentru apariția în reclamele unor companii precum Crate & Barrel.Înainte de mișcarea #MeToo și de apelurile pe scară largă pentru egalitate de gen în industria spectacolelor, Reese Whiterspoon a fost frustrată de rolurile care i-au fost oferite și de absența subiectelor despre femei la Hollywood.În 2012 a fondat Pacific Standard, care a produs filmele Wild și Gone Girl. În 2016, aceasta s-a transformat în Hello Sunshine. Compania are o serie de proiecte în dezvoltare, printre care viitorul serial Netflix intitulat From Scratch cu Zoe Saldana, și un altul, The Last Thing He Told Me, pentru Apple TV+, cu Julia Roberts.Ca film, Hello Sunshine va adapta romanul de succes Where The Crawdads Sing. Whiterspoon și-a extins imperiul media cu Reeseʼs Book Club, inițiativă naturală având în vedere că un număr din proiectele sale sunt adaptări ale unor romane scrise de femei.Clubul are 2,1 milioane de urmăritori și 42 din cele 50 de opțiuni ale lui au intrat în NewYork Times Best Sellers List – ceea ce înseamnă că viitoarele adaptări pentru film și televiziune au o audiență asigurată.„Am fondat această companie ca să schimb modul în care sunt văzute toate femeile în media”, a sunat o declarație a lui Reese Whiterspoon.Hello Sunshine va fi temelia unei noi companii media create de Mayer și Staggs. Cei doi erau în căutare de active. La începutul erei streamingului, ei au sesizat șansa de a face bani pe seama cererii aproape nestăvilite de la Hollywood pentru francize și proiecte de succes de divertisment, având în distribuție celebrități.