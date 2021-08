Quentin Tarantino spune că mama sa nu a văzut „niciun ban” de la el fiindcă l-a ridiculizat când era copil

Tarantino a făcut dezvăluirea în cadrul unui episod al podcastului „The Moment” în care a vorbit cu gazda Brian Koppelman despre copilăria sa și problemele pe care le-a avut fiindcă scria scenarii de filme în loc să își facă temele.Regizorul din spatele unor filme ca „Pulp Fiction”, „Kill Bill” sau „Inglorious Basterds” a spus că mama sa, Connie Zastoupil, îl certa deoarece nu putea să îi înțeleagă „neputințele în ceea ce privește școala”.Acesta a relatat că „iar apoi, în mijlocul micii sale tirade, a spus 'ah, și apropo, această așa-zisă carieră de scriitor - făcând ghilimele cu degetele în aer - pe care o faci? S-a terminat naibii”.Tarantino a povestit că:„Atunci când mi-a spus asta în modul acela sarcastic mi-am zis 'ok doamnă, când voi deveni un scriitor de succes nu vei vedea niciun ban din succesul meu. Nu va fi nicio casă pentru tine. Nicio vacanță pentru tine, niciun Cadillac Elvis pentru mămica. Nu vei primi nimic. Fiindcă ai spus aia'”.Koppleman l-a întrebat apoi pe regizor dacă și-a respectat promisiunea făcută de sine la care Tarantino a răspuns că „da”.„Da. Am ajutat-o când a avut o încurcătură cu Fiscul. Dar nicio casă. Niciun Cadillac”, a spus acesta.„Există consecințe pentru cuvintele tale când îți crești copiii. Țineți minte că există consecințe pentru tonul sarcastic folosit când vorbiți despre lucruri care sunt importante pentru copii”, a subliniat el.Quentin Tarantino a avut un succes incredibil atât ca scenarist cât și ca regizor, filmele sale fiind nominalizate la zeci de premii Oscar, acesta câștigând personal două.„Django Unchained”, filmul său care a generat cele mai mari încasări, a obținut peste 420 de milioane de dolari la box office.Mama lui Tarantino s-a recăsătorit după ce s-a despărțit de tatăl acestuia când regizorul era încă tânăr. Tarantino a relatat anterior că nu are o relație bună cu tatăl său, Tony Tarantino, și că i-a păstrat numele doar fiindcă i se părea că „sună cool”.„Dacă ar trebui să iau lucrurile de la capăt nu aș folosi numele Tarantino (...) mi-aș folosi numele mijlociu ca nume de familie. Aș fi Quentin Jerome”, a afirmat regizorul.