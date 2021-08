Halle Berry, mesaj impresionant după ce și-a rupt două coaste în timpul filmărilor: „N-am ajuns atât de departe ca să merg acasă”

Fosta fată Bond joacă rolul unei luptătoare care, după o perioadă de declin a carierei, se motivează să se întoarcă în ring pentru o ultimă luptă.Berry a dezvăluit într-un interviu acordat Entertainment Weekly că marea provocare în ceea ce privește finalizarea filmului nu a fost să se afle în scaunul regizoral pentru prima dată ci să joace cu două coaste rupte.Actrița americană a relatat că și-a rupt coastele în prima zi de filmări în timp ce Eric Brown, coregraful și coordonatorul cascadoriilor pentru film, a declarat pentru EW că rana nu a fost una minoră.„A fost o rană oarecum nebunească. Dar asta era intensitatea ei... Halle e un caz special. Am lucrat cu nenumărați actori și aproape niciunul nu are etica ei de muncă”, a afirmat Brown.Aceasta nu este dată când actrița și-a rupt coaste în timpul filmărilor, pățind asta și pe platoul „John Wick: Chapter 3 - Parabellum”.„I-am spus producătorului despre asta, el le-a zis celor de la asigurări. A trebuit să oprim filmările timp de luni de zile, a fost un chin”, și-a amintit Berry.„De data aceasta, fiindcă a fost vorba de un film independent, nu am avut un buget mare. Regizorul din mine a zis 'N-am ajuns atât de departe și n-am muncit atât de mult ca să merg acasă'”, a relatat aceasta.„Bruised” va fi lansat pe Netflix pe data 24 noiembrie a acestui an.