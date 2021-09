ABBA își prezintă noul album, primul în aproape 40 de ani

Grupul pop suedez ABBA a prezentat joi un nou album cu piese originale, primul de când cei patru membri ai lor s-au despărțit în urmă cu aproape 40 de ani, scrie AFP.





„Am făcut un nou album”, au declarat Björn Ulvaeus, în vârstă de 76 de ani, și Benny Andersson, în vârstă de 74 de ani, la un eveniment desfășurat la Londra, unde a fost redată una dintre piesele „I Still Have Faith in You” („Încă mai cred în tine”) .

ABBA este o formație suedeză de muzică pop activă din 1972 până în 1982, reunindu-se în 2018. Trupa este formată din muzicienii Benny Andersson și Björn Ulvaeus, Anni-Frid Lyngstad și Agnetha Fältskog. Cei patru au dominat clasamentele muzicale mondiale între mijlocul anilor 1970 și începutul anilor 1980.





Grupul a vândut peste 370 de milioane de înregistrări până în prezent. ABBA este de asemenea primul grup pop din Europa continentală care s-a bucurat de mare succes în clasamentele lumii anglofone (în principal în Regatul Unit, Statele Unite, Canada, Australia și Noua Zeelandă), iar ca urmare a popularității sale enorme li s-au deschis apoi și ușile scenelor Europei continentale.