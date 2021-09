Streaming Weekend: Un thriller intens pentru abonații la Netflix

Anotimpurile întunecoase stau să înceapă, așa că este vremea să facem o listă de thrillere bune pentru lunile următoare. Din fericire, platformele de streaming abundă în opțiuni, de la filme clasice la unele noi-nouțe. Netflix, în special, are o listă în continuă expanspiune și schimbare de titluri atrăgătoare, printre care și patru thrillere aproape perfecte, apreciază Looper.





De mai mulți ani, compania a lansat filme produse în afara Statelor Unite, din care multe au devenit succese internaționale. Unul dintre acestea, lansat pe 18 august, este un thriller german intens regizat de Miguel Alexandre, în care joacă Hanns Zischler (cunoscut din „Munich” al lui Steven Spielberg), Alice Dwyer și Mercedes Müller.





Dacă aveți dispoziție pentru un thriller sinistru și glacial, „Black Island” (Insula neagră) poate fi următoarea opțiune. Dacă la prima vedere pare a fi doar despre o nouă relație sentimentală nepotrivită, care merge înspăimântător de rău, până la urmă se dovedește că este despre mult mai mult.





Acțiunea are loc într-o comunitate îndepărtată de pe o insulă pitorească. Îl are în obiectiv pe tânărul Jonas Hansen (Philip Froissnt), la un an după ce părinții lui au fost uciși. Jonas locuiește cu bunicul Friedrich (Zischler) în orașul de pe insulă și visează să devină scriitor în timp ce petrece timpul cu prieteni, printre care Nina Cohrs (Müller), care este atrasă de Jonas.





Când unul din profesorii elevului este implicat într-un accident, își face apariția o suplinitoare misterioasă numită Helena Jung (Dwyer). Dar Jung nu este cine pare a fi și nu se dă în lături de la nimic pentru a-l seduce pe Jonas, care este plin de admirație pentru atrăgătoarea profesoară nouă. Adevăratele motive pentru care Jung a apărut în noua calitate, pentru intențiile legate de Jonas și chiar reala ei identitate sunt întrebările din miezul lui „Black Island” și vă vor ține cu sufletul la gură.





Despre alte titluri din oferta de thrillere a lui Netflix, în zilele următoare.