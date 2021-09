Când ajunge Dune în cinematografele din România - OFICIAL

Povestea Dune

În urma speculațiilor apărute privind data de lansare a Dune în România, ținând cont că în numeroase state europene acesta va putea fi văzut în cinematografe înainte de data oficială de lansare din Statele Unite, HOTNEWS.RO a obținut confirmarea de la Vertical Entertainment, compania care va distribui filmul la noi în țară, că lungmetrajul regizat de Denis Villeneuve o să apară și la noi în aceeași dată ca în SUA: pe 22 octombrie.Dune a primit o ovație de 8 minute la Festivalul Internațional de Film de la Veneția unde a fost difuzat în premieră pe 3 septembrie. În anumite cinematografe din România acesta va putea fi văzut în avanpremieră cu două zile înainte de data de lansare oficială, adică pe 20 octombrie.Lungmetrajul a fost pe larg aclamat de critici, având o rată de aprobare de 87% pe agregatorul Rotten Tomatoes pe baza a 38 de recenzii și o notă medie de 8/10. Pe Metacritic Dune are un scor mediu de 75 din 100, pe baza recenziilor a 21 de critici.Ben Travis, redactor-șef adjunct al revistei de specialitate Empire Magazine , a dat filmului 5 stele din 5, notând că Dune „este o uriașă adaptare uimitoare care te absoarbe a (jumătate din) romanul lui Frank Herbert care va impresiona acoliții existenți și îi va agăța pe nou-veniți cu viziuni alimentate de melanj. Va fi o bătaie de joc dacă Partea a Doua nu va avea loc”.Dune, carte scrisă de autorul american Frank Herbert și publicată în anul 1965, este probabil cel mai important și influent roman science fiction din toate timpurile, alături de Fundația lui Isaac Asimov.Povestea Dune are loc într-un viitor îndepărtat în care case nobiliare de pe planete diferite jură credință unui împărat cu puteri absolutiste.Cartea se învârte în jurul lui Paul Atreides, un tânăr a cărui familie a acceptat să conducă planeta deșertică Arrakis, cunoscută și ca Dune.Arrakis este singura sursă a „mirodeniei” numite melanj, cea mai valoroasă substanță din univers, care, printre multe alte lucruri, permite și călătoriile hiperspațiale.Dune este o poveste complexă în care politica, religia, casele nobiliare aflate în conflict, dragostea și trădarea joacă fiecare rolul lor.Actorul american Kyle MacLachlan l-a interpretat pe Paul Atreides în filmul „Dune” regizat de David LynchCartea originală rămâne cel mai vândut roman science fiction din istorie și a aceasta a fost urmată de 5 romane „sequel” scrise de Herbert. Influența sa este vastă; de exemplu, concepte din Dune apar peste tot în saga Star Wars.Unii au argumentat și că Game of Thrones este versiunea fantasy a Dune, date fiind casele nobiliare mereu în război din romanele lui George R.R. Martin și personajul mesianic central din acestea.Însă în ceea ce privește filmele „Dune”, acestea au fost în mare parte o dezamăgire.Aclamatul regizor chilian Alejandro Jodorowsky a încercat să facă un film „blockbuster” pe baza cărții, peliculă la care urmau să contribuie artiști ca H.R. Giger , Orson Welles și Salvador Dali. Toți au fost de acord să joace în film iar coloana sonoră urma să fie compusă de legendara trupă britanică Pink Floyd.Însă viziunea lui Jodorowsky s-a dovedit prea ambițioasă pentru un Hollywood care la momentul respectiv considera science fiction un gen riscant și neprofitabil.Apropo, în 2014 a fost lansat un documentar numit Jodorowsky’s Dune despre proiectul regizorului chilian care nu s-a mai materializat. Merită văzut.După ce legendarul Ridley Scott a început și apoi abandonat o altă tentativă de a transpune pe marele ecran romanul lui Herbert, regizorul suprarealist David Lynch a fost angajat de producătorul Dino De Laurentis să preia frâiele unui film Dune la începutul anilor 1980.Lui Herbert i-a plăcut rezultatul final însă criticii au eviscerat filmul după lansarea sa în 1984 și acesta s-a dovedit a fi un eșec major la box office.Dune a avut parte de o nouă adaptare în 2000, de data aceasta pentru TV.Syfy Channel (denumit la momentul respectiv Sci-Fi Channel) a produs o mini-serie cu 6 episoade numită Frank Herbert’s Dune care a fost un succes suficient de mare încât să aibă parte de o mini-serie sequel care a combinat elemente din al doilea și treilea roman din saga Dune a lui Herbert.Regizorul Denis Villeneuve pe platoul de filmare al Dune (FOTO: Landmark Media / Alamy / Profimedia Images)Regizorul canadian Denis Villeneuve a anunțat în noiembrie 2016 că Dune va fi următorul său proiect după Blade Runner 2049.Eric Roth și Jon Spaihts au fost cooptați să se ocupe de scenariu în timp ce scriitorul sci-fi Kevin J. Anderson a fost luat la bord în rolul de consilier pe partea de creație.Greg Fraser (Rogue One) este directorul de fotografie în timp ce Brian Herbert, fiul legendarului autor (care la rândul său a scris câteva sequel-uri pentru Dune) a fost producătorul executiv al filmului.Compozitorul german Hans Zimmer , nominalizat de 11 ori pentru Premiul Oscar, a scris coloana sonoră a filmului și Villeneuve i-a luat alături de el pe mai mulți colaboratori cu care a lucrat la Blade Runner 2049.Denis Villeneuve a confirmat într-un interviu acordat revistei Variety Fair în luna mai că DA, vor fi două filme Dune.„Nu aș fi fost de acord să regizez această adaptare a cărții într-un singur film. Lumea este prea complexă. Este o lume a cărei forță stă în detaliile sale”, a declarat Villeneuve.Iar dacă adaptarea va fi una de succes, să nu uităm că saga mai are 5 cărți (făcând abstracție de cele scrise de Brian Herbert) care așteaptă să fie adaptate pentru marele ecran.Dune va avea parte de o distribuție stelară (FOTO: Warner Bros. / Legendary Pictures)

Timothée Chalamet , vedeta din Call Me By Your Name, va fi Paul Atreides, personajul central al filmului.Dave Bautista, care a lucrat cu Denis Villeneuve pentru Blade Runner 2049, va face din nou echipă cu regizorul. Bautista îl va juca pe Glossu Rabban Harkonnen, porecliat „Bestia”, cel mai în vârstă nepot al lui Vladimir Harkonnen, baronul-siridar al planetei Arrakis.Oscar Isaac, Poe în Star Wars: The Force Awakens, va trece de la o galaxie îndepărtată la alta și va intepreta rolului ducelui Leto Atreides, tatăl personajului principal. Rebecca Ferguson va juca rolul Doamnei Jessica, soția lui Leto.

Javier Bardem , câștigător al unui premiu Oscar pentru interpretarea rolului lui Anton Chigurh în No Country for Old Men, a fost cooptat pentru a-l juca pe Stilgar Ben Fifrawi, liderul unui trib al fremenilor care îl ajută pe Paul Atreides în lupta sa împotriva Casei Harkonnen. Zendaya , tânăra cântăreață și actriță americană cunoscută din Spider-Man: Homecoming, va interpreta rolul lui Chani, o războinică fremen născută pe Arrakis care în cele din urmă devine concubina lui Paul Atreides.Trecând de la adâncurile mării la o lume fără apă, Jason Momoa îl va juca pe Duncan Idaho, un războinic cu o loialitate de neclintit față de Casa Atreides și singurul personaj care apare în toate cele 6 romane „Dune” scrise de Frank Herbert.Jason Momoa la filmările Dune (FOTO: LMK / Landmark / Profimedia Images)Josh Brolin, Thanos din Guardians of the Galaxy, va fi „Gurney Halleck, liderul războinicilor familiei lui Chamalet și un mentor pentru personajul interpretat de acesta”, potrivit Variety În adaptarea din 1984 a lui David Lynch, rolul lui Halleck a fost interpretat de un tânăr Patrick Stewart.Actorul veteran Stellan Skarsgård , cunoscut pentru numeroasele sale roluri de la Hollywood, inclusiv unele din filme ale Universului Cinematografic Marvel sau franciza Pirații din Caraibe, va juca rolul antagonistului principal al filmului, cel al baronului Vladimir Harkonnen. Charlotte Rampling , o actriță britanică nominalizată recent la Oscar pe care spectatorii s-ar putea să o recunoască din proiecte ca Dexter sau Red Sparrow, a fost cooptată de asemenea pentru distribuția Dune.Ea va juca rolul important al Reverendei Mame Gaius Helen Mohiam din ordinul Bene Gesserit, una dintre cele mai apropiate sfătuitoare ale împăratului Shaddam Corrino al IV-lea.Regizorul Denis Villeneuve a vrut să modernizeze rolul femeilor din Dune, acordând mai multă importanță Doamnei Jessica și schimbând sexul unui alt personaj.„Ea este o mamă, o concubină, ea este un soldat. Denis a fost foarte respectuos față de cartea lui Frank dar calitatea firului narativ a fost adusă la un nou nivel pentru majoritatea femeilor”, a declarat actrița Rebecca Ferguson despre rolul pe care îl va interpreta.Villeneuve a spus la rândul său că nu a dorit ca Doamna Jessica să fie „un figurant scump”, spre deosebire de adaptările anterioare ale Dune.„Unul dintre lucrurile pe care îl iubesc cu privire la carte este echilibrul puternic dintre puterea masculină și cea feminină”, a declarat Villeneuve pentru site-ul Empire În ceea ce îl privește pe dr. Liet Kynes, planetologul imperial al Arrakis și tatăl lui Chani, Villeneuve a ales să îl reprezinte nu ca un bărbat alb ci ca o femeie de culoare.Sharon Duncan-Brewster, actrița care va interpreta rolul, a declarat despre modificare că:„Denis mi-a spus că erau prea puține femei în distribuție iar el mereu a fost foarte feminist, pro-femei și a dorit să scrie rolul pentru o femeie. Personajul reușește practic să păstreze pacea între oameni. Femeile sunt foarte bune la asta, deci de ce nu poate fi Kynes o femeie? De ce nu ar trebui Kynes să fie o femeie?”.Sharon Duncan-Brewster va juca rolul lui Liet Kynes (FOTO: LMK / Landmark / Profimedia Images)Surse: Nerdist : HOTNEWS a primit de asemenea confirmarea că, la fel ca în cazul blockbuster-ului Zack Snyder's Justice League, și, nu doar pe HBO Max, dar reprezentanții companiei nu au putut deocamdată să ne precizeze data exactă la care filmul va fi lansat pe platforma disponibilă în România.