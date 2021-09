ABBA: Piesa „Don't Shut Me Down” a intrat direct pe locul 9 în topurile din Marea Britanie

„Voyage”, un album cu 10 piese care include opt piese noi și două noi versiuni - „Just a Notion” și „Bumblebee” - va fi lansat pe 5 noiembrie.









Legendarul grup suedez de pop ABBA s-a întors pentru prima dată după aproape 40 de ani în Top 10 Singles din Marea Britanie, cu o piesă nouă, „Don't Shut Me Down”, preluată de pe viitorul lor album "Voyage", conform graficului oficial lansat vineri, potrivit AFP.„Don't Shut Me Down” a intrat direct pe locul 9 în topurile din Marea Britanie. Titlul este al doilea cel mai descărcat al săptămânii și a fost difuzat în flux de 2,3 milioane de ori.Acesta este primul single ABBA din top 10 din Marea Britanie de la „One of Us” din ianuarie 1982. Este, de asemenea, al douăzecilea single al grupului care apare în Top 10 britanic.O altă piesă de pe noul album, „I Still Have Faith in You”, este clasată pe locul 14.Cele două noi single-uri sunt preluate din „Voyage”, primul album de studio al ABBA de la „The Visitors” din 1981. Lansarea sa a fost anunțată la un eveniment săptămâna trecută la Londra, concretizând revenirea pe care au promis-o fanilor de ani de zile.Cei patru membri ai ABBA - un acronim alcătuit din inițialele prenumelor lor - Anni-Frid Lyngstad, 75, Agnetha Fältskog, 71, Björn Ulvaeus, 76 și Benny Andersson, 74, s-au separat în 1982.