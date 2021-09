Compania Disney a anunţat că toate filmele sale programate să fie lansate anul acesta vor avea premiera în cinematografe

Foto: By Coolcaesar - Own work / Wikimedia Commons

Decizia luată va impulsiona sălile de cinema afectate de pandemie şi de faptul că multe producţii importante au debutat anul acesta online în acelaşi timp cu premiera în cinema, scrie News.ro.„Eternals”, „The Last Duel”, „West Side Story”, „Ron’s Gone Wrong” şi „The King’s Man” se numără printre filmele care sunt vizate de aceasta.Disney a făcut anunţul după ce filmul „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” a înregistrat o primă săptămână bună din punct de vedere al box office-ului, cu 127,6 de milioane de dolari la nivel global, ce urmează doar lungmetrajului „Black Widow”, care a generat încasări de 158 de milioane de dolari în luna iulie.Filmele vor rula exclusiv în cinematografe timp de 45 de zile, înainte de a fi disponibile pentru abonaţii Disney+.Compania a fost recent dată în judecată de actriţa Scarlett Johansson care a susţinut că lansarea „Black Widow” simultan în cinematografe şi online nu era prevăzută în contractul semnat şi că i-a afectat veniturile stabilite.