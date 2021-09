Britney Spears s-a logodit cu modelul Sam Asghari: "Nu pot să cred!"

Cântăreaţa Britney Spears s-a logodit cu modelul Sam Asghari, cu care are o relaţie din 2016.

După mai puţin de o săptămână de când James Spears a cerut unui judecător să pună capăt tutelei care i-a fost impusă fiicei lui în urmă cu 13 ani, Britney Spears şi-a anunţat logodna printr-un mesaj publicat duminică seară pe Instagram.

"Nu pot să cred!!!”, a scris ea, alături de o scurtă înregistrare video în care arată inelul. Îţi place?”, a întrebat-o Asghari, iar cântăreaţa a răspuns "Da!”. Sam Asghari, model de origine iraniană, a partajat de asemenea înregistrarea pe Instagram.

Spears, în vârstă de 39 de ani, şi Asghari, în vârstă de 27 de ani, s-au cunoscut la filmările pentru videoclipul "Slumber Party”.

Managerul lui a confirmat logodna şi faptul că Roman Malayev este designerul inelului, scrie Variety, congorm News.ro.

Britney Spears a devenit faimoasă din adolescenţă, datorită unor hituri precum "Baby One More Time", însă a suferit de o depresie, extrem de mediatizată, în 2007, când a recurs la unele gesturi extreme, precum vandalizarea maşinii unui paparazzi într-o benzinărie. În urma acestui incident, a fost pusă sub tutela tatălui ei, Jamie Spears, care timp de 13 ani a avut control asupra deciziilor financiare ale vedetei.





În iulie, Britney Spears a deschis o acţiune în justiţie pentru a-i retrage tutela tatălui ei, pe care a numit-o "abuzivă". La începutul lunii septembrie, Jamie Spears a depus oficial o cerere pentru a pune capăt tutelei.