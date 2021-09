Piers Morgan revine în reţeaua media a lui Rupert Murdoch după plecarea controversată de la ITV

„Piers este omul pe care toate canalele în vor, dar sunt prea fricoase să îl angajeze”, a transmis Murdoch într-un comunicat citat de BBC, potrivit News.ro.Emisiunea va fi difuzată în Regat pe talkTV, post anunţat joi, în SUA, pe Fox Nation, şi în Australia, pe Sky News.Morgan a spus că este „încântat” să revină la News Corp, unde şi-a început cariera în urmă cu mai mult de 30 de ani.Prezentatorul a lucrat, în anii 1980 şi 1990, pentru tabloidele The Sun şi News of the World deţinute de Murdoch.„Rupert Murdoch a fost un constant şi neînfricat promotor al exprimării libere şi vom construi ceva nou şi foarte interesant împreună”, a adăugat Morgan. „Vreau ca show-ul meu global să fie un forum curajos pentru dezbatere şi interviuri care să stabilească agenda şi un loc care să celebreze dreptul fiecăruia de a avea o părere, iar acele păreri să fie examinate şi contestate cu fermitate”.În plus, Morgan va deveni şi editorialist pentru The Sun şi The New York Post. Nu este clar, deocamdată, dacă va renunţa la postul de editorialist pentru Daily Mail.În comunicat, Murdoch a spus: „Piers este un prezentator strălucit, un jurnalist talentat şi spune ce gândesc şi simt oamenii. Are mulţi admiratori înfocaţi în întreaga lume şi suntem nerăbdători să extindem publicul lui în Marea Britanie, la Fox Nation, Sky News Australia, The Sun şi The New York Post”.Angajarea lui a fost anunţată în aceeaşi zi în care compania media News UK a lui Murdoch a anunţat că va lansa postul talkTV la începutul lui 2022. Acesta va emite live online, conţinutul fiind disponibil pe platforme on-demand.