Johnny Depp denunță fenomenul ”cancel culture”: Nimeni nu este în siguranţă în faţa unei judecăţi pripite

Johnny Depp, care a pierdut în 2020 un proces intentat tabloidului britanic The Sun, în urma unui articol ce îl descria ca pe un soţ violent faţă de fosta lui soţie, a răspuns întrebărilor jurnaliştilor prezenţi la festival.Referindu-se aparent la mişcarea #MeToo care a denunţat hărţuirile sexuale şi violurile comise asupra unor femei de către bărbaţi influenţi, starul american consideră că astfel de campanii au devenit "scăpate de sub control"."Diferitele mişcări care au apărut, şi sunt convins că aveau la bază cele mai bune intenţii, sunt în prezent atât de mult scăpate de sub control, încât pot să vă spun că nimeni nu este în siguranţă", a continuat Johnny Depp.El a denunţat totodată "această cultură a anulării ('cancel culture') şi tendinţa de a veni în grabă cu o judecată pripită, bazată în principal pe ceva care se înrudeşte cu aerul poluat expirat".Actorul american a pierdut în noiembrie 2020 procesul pentru defăimare deschis la Londra împotriva News Group Newspapers (NGN), compania care publică tabloidul The Sun, în urma unor articole în care artistul era descris ca un soţ care a comis acte de violenţă asupra fostei sale soţii Amber Heard.Detaliile sordide evocate în timpul procesului şi faptul că Johnny Depp a pierdut acea acţiune în instanţă au afectat serios reputaţia starului hollywoodian. În urma verdictului, actorul american, în vârstă de 57 de ani, a fost nevoit să renunţe la rolul din următorul film al francizei "Fantastic Beasts", adaptat după cărţile scriitoarei britanice J.K. Rowling, autoarea seriei literare "Harry Potter".Mai multe organizaţii feministe şi femei care lucrează în industria cinematografică au criticat decizia organizatorilor Festivalului de la San Sebastian de a îi decerna actorului Johnny Depp premiul Donostia pentru întreaga carieră.Starul hollywoodian, care susţine în continuare că nu a fost niciodată violent faţă de Amber Heard, a făcut următoarea declaraţie în faţa jurnaliştilor: "Nimeni nu este în siguranţă".El s-a declarat totodată critic faţă de curentul dominant din cinematografia americană: "Am spus-o de multă vreme, Hollywoodul a subestimat publicul într-o manieră grotescă".Printre personalităţile recompensate la ediţiile precedente ale festivalului spaniol cu premiul Donostia, cea mai înaltă distincţie atribuită în cadrul acestui eveniment, se află nume sonore ale cinematografiei mondiale, precum Meryl Streep, Richard Gere, Ian McKellen şi Robert De Niro.