Quentin Tarantino spune deschis care sunt pentru el regizorul preferat și filmul favorit

S-ar putea să fie prea mult spus că și faimoasele declarații ale lui Leone i-au influențat munca lui Tarantino, dar nu există vreun dubiu că, în multe alte moduri, idolul i-a fost o forță călăuzitoare.Tarantino însuși a spus odată: „Cred că artistul care m-a influențat cel mai mult în muncă trebuie să fie Sergio Leone.” A adăugat că vede o înrudire stilistică în multe lucruri pe care le face - „Acea calitate teatrală neglijentă, modul în care intră muzica, modul său de a regiza prin scene dinamice mare parte din timp. Cred că este creatorul de filme care se regăsește cel mai mult în munca mea.”Influența vine din admirație profundă și în multe feluri amintește de citatul lui Jean-Luc Godard: „Nu este de unde iei lucrurile, este unde le duci.” Tarantino a transpus adesea elemente din munca lui Sergio Leone și muzica lui Enio Morricone care o acompaniază de obicei, dar le-a convertit în ceva care este sinonim doar cu el însuși.Acestea fiind spuse, Tarantino nu are nicio problemă recunoscând că Sergio Leone este forța care-i susține munca, mai ales că știe că produsele lui rămân atât de singulare că orice acuzație de imitație ar fi ca și cum ai spune că Apple l-a copiat pe Thomas Edison. El l-a elogiat pe Leone când a prezentat „A Fistful of Dollars/Un pumn de dolari” la Cannes spunând: „Regizor de acțiune, care în loc să folosească muzica drept fundal a trecut-o în prim plan, regizor care a luat vreodată scene din viața obișnuită și a avut ideea grandioasă să le prezinte ca fiind mai mari decât viața – aceasta a început acum cincizeci de ani!”Influența lui Sergio Leone a mers dincolo de cea directă și i-a oferit lui Tarantino inspirația de a căuta continuu calitatea de a merge înainte. Acesta a spus într-un interviu: „După ce faci trilogia Dollars, cum depășești asta? Și apoi a reușit s-o depășească cu Once Upon a Time in America! Este vorba despre cât de departe poți merge!”Asemănător, Tarantino încearcă întotdeauna și el să fie mai bun și să ofere numai strălucire cinematografică și istorisiri proaspete, declarând: „Îmi place când cineva îmi spune o poveste și de fapt chiar simt că devine o artă dispărută din filmele americane.” Este o artă promovată mereu de Sergio Leone și calitatea sa incontestabilă i-a sădit lui Tarantino dorința de a nu rostogoli mereu doar povești noi, ci de a lăsa industriei o filmografie impecabilă.Această dorință l-a făcut adesea pe Tarantino să spună nu va face decât zece filme înainte de a trece la romane și critică de film, ceea ce – cu noua sa carte apărută – nu pare a fi doar o vorbă în vânt.Cât despre filmul lui Leone pe care-l preferă, Tarantino a declarat cu mândrie: „Filmul meu favorit din toate timpurile este The Good, The Bad and The Ugly. De ce? Pentru că este cea mai mare realizare din istoria cinematografului!” Și chiar a spus odată că, dacă ar fi putut juca în filmul oricărui regizor, atunci „ar fi fost într-un film de Sergio Leone!”.