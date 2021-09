Elon Musk şi Grimes au confirmat că s-au despărţit

Elon Musk si Grimes, in 2018

Anterior, Musk a fost căsătorit cu scriitoarea Justine Wilson, cu care are cinci copii, gemenii Griffin şi Xavier de 17 ani, şi tripleţii Damian, Saxon şi Kai, în vârstă de 15 ani. A mai fost căsătorit de două ori cu actriţa Talulah Riley.









„Suntem semi-separaţi, dar încă ne iubim, ne vedem frecvent şi ne înţelegem bine”, a asigurat Musk într-una dintre declaraţiile publicate de Page Six.Musk a povestit că îl vor creşte împreună pe fiul lor, care are vârsta de un an şi se numeşte X Æ A-12 Musk , un nume care stârneşte critici pe reţelele de socializare din cauza faptului că este dificil de pronunţat.„Acest lucru este din cauză că slujba mea la SpaceX şi Tesla mă obligă să fiu în Texas sau să călătoresc în străinătate, iar slujba ei este în principal în Los Angeles. Dar acum este cu mine „bebe X”, în camera de alături”, a explicat el.Săptămâna trecută, cei doi au fost prezenţi la gala Met, dar au apărut pe covorul roşu separat, deşi cu o zi înainte au fost fotografiaţi plimbându-se împreună prin New York.Musk şi Grimes au început relaţia lor în 2018 şi au un copil din mai 2020.