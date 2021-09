Will Smith a dezvăluit că el și soția sa au renunțat la practicarea monogamiei: „Jada nu a crezut niciodată într-o căsătorie convențională”

„Jada nu a crezut niciodată într-o căsătorie convențională...Ea a avut membri ai familiei sale care au avut relații neconvenționale”, a relatat Smith, în vârstă de 53 de ani, în cadrul unui interviu acordat pentru revista GO.„Așa că ea a crescut într-un mod care a fost foarte diferit de cel în care am crescut eu. Am avut discuții interminabile despre ce înseamnă o relație perfectă. Care este modul perfect de a interacționa ca și cuplu?”, a povestit actorul american.„Și pentru o parte însemnată a relației noastre am ales monogamia, fără a crede însă că monogamia este singura variantă de relație perfectă”, a continuat acesta.Will Smith și Pinkett Smith s-au căsătorit în decembrie 1997 și au doi copii împreună: un băiat, Jaden Smith, și o fiică, Willow Smith, născuți în 1998, respectiv 2000.Aceștia au povestit de mai multe ori de-a lungul căsniciei modul în care relația lor a evoluat și că nu se mai referă la ei înșiși ca fiind căsătoriți.Will Smith și soția sa au vorbit de asemenea despre relația avută de Pinkett Smith cu cântărețul R&B August Alsina Într-un episod din iulie 2020 al „Red Table Talk”, talk show-ul realizat de Pinkett Smith la care a participat și Will Smith, aceasta a afirmat că ea și soțul său „au ajuns cu adevărat într-un nou loc al iubirii necondiționate”.