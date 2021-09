Actorul Nick Cannon afirmă că psihologul i-a spus să se gândească la celibat după ce a avut 4 copii în 12 luni

Cannon a afirmat însă în timpul unui interviu acordat celor de la Entertainment Tonight că nu vrea să pună o limită asupra numărului de copii pe care să îi aibă în viitor.„Vin dintr-o familie mare, am mai mulți frați și fiind crescut de bunici ocazional am văzut o gamă largă de moduri de a crește copii și am o pasiune și dragoste atât de mare pentru copii și familie. Îmi doresc o familie mare proprie”, a relatat actorul.Cannon a povestit de asemenea că i-a spus psihologului său că și-a dorit dintotdeauna o familie numeroasă însă că acesta i-a sugerat o pauză de la făcutul de copii. Actorul a afirmat că nu este întru totul de acord cu ideea de celibat dar că este deschis față de ideea de a lua o pauză de la făcutul de copii.Acesta a celebrat venirea pe lume a 4 copii în ultimele 12 luni.Fiica lui Cannon și a jurnalistei Britanny Bell, botezată „Powerful Queen Cannon”, s-a născut în decembrie 2020. DJ-ul Abby de la Rosa a anunțat că gemenii ei și ai lui Cannon, Zillion Heir Cannon și Zion Mixolydian Cannon, s-au născut în iunie 2021.Fotomodelul Alyssa Scott a celebrat nașterea fiicei sale și a lui Cannon, Zenn, pe data de 3 iulie.Cannon mai are un fiu, Golden, cu Bell, acesta născându-se în februarie 2017.Actorul a fost căsătorit între 2008 și 2014 cu cântăreața Mariah Carey, singura sa soție, cu care a avut în 2011 doi gemeni fraternali: fetița Monroe și fiul Moroccan Scott.În interviuri anterioare Cannon a declarat că nu crede în ideea de a fi „proprietarul” unei persoane când a fost întrebat de ce are atât de mulți copii cu mame diferite.„[Copiii] se bucură de toată atenția mea când nu lucrez. E fie muncă, fie la joacă cu copiii”, a relatat acesta.