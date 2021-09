FOTO Cum a apărut Emma Răducanu la premiera filmului "No Time To Die"

Emma Răducanu este omul momentului în tenisul mondial, iar după titlul cucerit la US Open a intrat serios și în atenția sponsorilor importanți. Jucătoarea de 18 ani a participat la premiera filmului "No Time To Die" și a atras toate privirile.







În fapt, "No Time To Die" este cel mai recent film din seria James Bond. Pelicula a fost lansată cu o întârziere de 18 luni din cauza pandemiei de coronavirus (Bond 25).







Daniel Craig (actorul principal) și toți cei care au luat parte la realizarea filmului s-au aflat pe covorul roșu de la Royal Albert Hall din Londra.







Printre personalitățile prezente s-a numărat și Emma Răducanu.













Sursa foto:

David Fisher / Shutterstock Editorial / Profimedia

Richard Young / Shutterstock Editorial / Profimedia

i-Images / Eyevine / Profimedia

Doug Peters / PA Images / Profimedia.





Emma Răducanu s-a născut în Toronto, Canada, dintr-un tată român şi o mamă chineză, a crescut în Kent, Marea Britanie, şi a uimit lumea tenisului la New York, unde a câştigat US Open, la 18 ani.





