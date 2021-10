Rochia purtată de Amy Winehouse la ultimul concert, scoasă la licitație

Casa Julien's Auctions expune începând de luni la New York, înaintea unei licitaţii care va avea loc la Beverly Hills pe 6 şi 7 noiembrie, peste 800 de rochii, bustiere, pantaloni, pantofi, pantaloni scurţi, lenjerie, ochelari, instrumente muzicale, cărţi şi discuri, cu o valoare totală estimată între unu şi două milioane de dolari.''Este foarte dificil să trebuiască să organizezi licitaţii cu părinţii unui copil decedat'', a recunoscut Martin Nolan, directorul Julien's Auctions în timpul unei prezentări pentru AFP a colecţiei de obiecte personale a cântăreţei britanice, care a încetat din viaţă pe 23 iulie 2011, la vârsta de 27 de ani, în urma consumului unei cantităţi excesive de alcool.''Subiectul este foarte sensibil şi a durat mult până când au fost de acord să doneze (obiectele), realizând, desigur, că fanii, muzeele, colecţionarii din întreaga lume vor dori să deţină aceste articole'', a explicat Nolan.Potrivit reprezentantului Julien's Auctions, părinţii lui Amy Winehouse, Mitch şi Janis, îşi doresc ca prin această licitaţie să conserve ''moştenirea şi memoria'' fiicei lor şi să strângă fonduri pentru fundaţia lor, în beneficiul adulţilor tineri care suferă de dependenţa de droguri şi de alcool.Artista din Marea Britanie, câştigătoare a mai multe premii pentru albumul său ''Back to Black'' din 2006, a abordat întotdeauna experienţele personale cu dependenţa de alcool şi droguri în melodiile sale jazz şi soul.Ultimul ei concert, din iunie 2011, la Belgrad, a încins spiritele când, evident aflată sub influenţa alcoolului, a fost huiduită şi fluierată de public, dintre care o parte a părăsit sala.Turneul a fost anulat, iar Amy Winehouse a murit o lună mai târziu. În seara concertului, ea a purtat o rochie mini, verde cu negru, cu motive florale şi bambus, proiectată de stilista sa preferată, Naomi Parry. Ţinuta are o valoare estimată între 15.000 şi 20.000 de dolari.''Toate aceste rochii o reprezintă pe Amy, o muziciană fantastică, dar şi o pictogramă a modei'', a precizat Nolan. La fel ca muzicienii Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison şi Kurt Cobain, Amy Winehouse a fost adăugată îndoliatului ''Club 27'' al artiştilor care au încetat din viaţă la vârsta de 27 de ani.