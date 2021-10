”Fata cu balon”, lucrarea lui Banksy parţial distrusă, preț record de 18,6 milioane de lire sterline

La trei ani după ce a provocat senzația prin autodistrugerea parțială a operei sale „The Balloon Girl, pictura a fost vândută joi cu 18,6 milioane de lire sterline (21,8 milioane de euro) la licitație la Londra, un nou record pentru artistul britanic, scrie AFP.





Redenumit „Love is in the Bin” („Dragostea este în coș”), lucrarea vândută la Sotheby’s din capitala britanică depășește cu mult recordul anterior stabilit de un Banksy.





În martie anul trecut, „Game Changer”, o pânză care onorează îngrijitorii din timpul pandemiei de coronavirus, a fost vândută cu 16,75 milioane de lire sterline (19,5 milioane de euro) în beneficiul serviciului public de sănătate britanic.

„Nu pot să vă spun cât de îngrozit sunt ideea de a lovi cu acest ciocan”, a glumit licitatorul Oliver Barker, în râsul publicului, înainte de a acorda lucrarea la 16 milioane de lire sterline - plus aproape 2,6 milioane de lire sterline taxe - către un colecționar privat din Asia.





Ultima apariție a operei, în octombrie 2018, a stârnit într-adevăr uimire în întreaga lume.





De îndată ce ciocanul a lovit, un mecanism ascuns în cadru a sfâșiat jumătatea inferioară a pânzei, care descrie o fetiță care eliberează un balon roșu în formă de inimă, lăsând doar balonul intact.

A fost „unul dintre cele mai ingenioase momente de performanță artistică din acest secol”, care a „făcut ca această licitație să intre în istorie”, a subliniat joi seară Alex Branczik, șeful artei moderne și contemporane la Sotheby's Asia.





Banksy, referatul britanicilor și al caselor de licitații

Banksy a dezvăluit pe Instagram că întreaga farsă, prin care un tablou de-al său s-a autodistrus după ca a fost adjudecat pentru prețul de 1 milion de lire sterline, a fost plănuit cu câțiva ani în urmă. Artistul, a cărui identitate este necunoscută, a construit atunci, în secret, un distrugător de documente în rama unei tablou, în cazul în care pânza va fi pusă vreodată la licitație.

Cu această acțiune răsunătoare, care provocase un adevărat cutremur în lumea artei, artistul de stradă avea ambiția de a denunța „comodificarea” artei.





Dar de la această lovitură, Banksy a devenit o țintă la licitații, unde lucrările sale ajung la sume record.