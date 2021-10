VIDEO Catherine Zeta-Jones: „Soarele nu a răsărit încă la Bucureşti şi mă pregătesc să devin Morticia Addams”

Jones a anunţat că se pregăteşte să intre la machiaj pentru a deveni Morticia Addams.„Soarele încă nu a răsărit în Bucureşti! Şi Morticia Addams se trezeşte! Fată muncitoare. Bună dimineaţă, tuturor!”, a scris ea.În urmă cu câteva săptămâni, actriţa anunţa pe reţeaua de socializare: „Acum am ocazia să o joc pe Morticia Addams în regia incomparabilului Tim Burton pentru „Wednesday” la Netflix. Sunt atât de încântată! Să lucrez din nou cu Luis Guzman (cu care am filmat la „Traffic”) care va fi Gomez, şi cu fabuloasa Jenna Ortega în rolul titular ca Wednesday Addams. Sunt nerăbdătoare!”.Actriţa în vârstă de 53 de ani a fost premiată cu Oscar pentru interpretarea din „Chicago” (2002), care i-a adus şi un trofeu BAFTA şi o nominalizare la Globurile de Aur, între altele. Tim Burton , cunoscut pentru filme ca „Edward Scissorhands”, „Batman”, „Batman Returns”, „Ed Wood”, „Mars Attacks”, „Corpse Bride” şi „Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street”, va filma „Wednesday”, un serial cu opt episoade care continuă povestea din „Familia Addams”.Din distribuţia producţiei realizate de Netflix împreună cu MGM TV şi produsă în colaborare cu Icon Productions (România) fac parte Catherine Zeta Johnes, Jenna Ortega şi Luis Guzmán, dar şi românul George Burcea, iar mai multe nume urmează să fie anunţate.Este programat ca filmările să aibă loc timp de şase luni, în mai multe locuri din ţară, şi ca serialul să fie lansat la finalul anului 2022.„Wednesday” este unul dintre puţinele seriale din cariera lui Burton, care a primit de-a lungul carierei două nominalizări la Oscar şi a fost recompensat cu un Glob de Aur şi un premiu Emmy.El a mai regizat episoade din „ Alfred Hitchcock Presents ” şi a fost producător executiv al serialului animat „ Beetlejuice ”.