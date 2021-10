Redresarea box-office-ului global se accelerează; China deţine o treime din încasările cinematografice din 2021

Redresarea box-office-ului global continuă într-un ritm accelerat, iar încasările cinematografice din 2021 ar putea să depăşească pragul de 21,6 miliarde de dolari, potrivit noilor prognoze realizate de cabinetul de cercetări de piaţă Gower Street Analytics, informează site-ul revistei americane Variety.





Precedenta estimare făcută de aceeaşi companie în urmă cu câteva luni era de 20,2 miliarde de dolari.





"Ne aşteptăm la o potenţială creştere suplimentară, graţie căreia anul curent ar putea să se încheie cu un box-office global de circa 22 miliarde de dolari. Estimarea de 21,6 miliarde de dolari este mai mare cu 80% decât suma încasărilor din 2020, dar cu 49% mai mică decât box office-ul global din 2019", au transmis reprezentanţii companiei Gower Street Analytics.





"Creşterea de 1,4 miliarde de dolari a predicţiei globale faţă de precedenta estimare, care se bazează pe încasările efective din primele opt luni şi pe estimări pentru ultimele patru luni ale anului, se datorează în principal avântului adus de superproducţiile lansate în luna octombrie. Succesul combinat al 'Săptămânii de Aur' din China, determinat de filmul "The Battle of Lake Changjin", al noului film cu James Bond "No Time to Die" şi al continuării poveştii unui anti-erou Marvel din "Venom: Let There Be Carnage" au stimulat fluxurile de spectatori în cinematografele din lumea întreagă", a explicat aceeaşi companie.