Robert Downey Jr. şi Matt Damon vor juca în filmul „Oppenheimer” regizat de Christopher Nolan

Nu se ştie pe cine vor interpreta cei doi actori în film. Pelicula se pregăteşte pentru o distribuţie de staruri, care îi include pe Cillian Murphy în rolul J. Robert Oppenheimer, precum şi pe Emily Blunt care este în discuţii pentru a o interpreta pe soţia lui Oppenheimer.





„Oppenheimer” ar urma să ruleze pe ecrane din 21 iulie 2023. Nolan va scrie scenariul, bazat pe cartea premiată cu Pulitzer „American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer” de Kai Bird şi Martin J. Sherwin. Producţia va începe în 2022.





Universal Pictures va distribui „Oppenheimer”, care are un buget de 100 de milioane de dolari.





Nolan se află în spatele unor producţii precum „The Dark Knight”, „Inception” şi „Tenet”, având o relaţie de 20 de ani cu studioul Warner Bros, potrivit News.