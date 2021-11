Paul Rudd, desemnat cel mai sexy bărbat în viață. Gluma făcută de actor și reacția soției

Paul Rudd, prietenosul actor cunoscut pentru rolul din "Ant-Man", a fost desemnat miercuri de revista People drept cel mai sexy bărbat în viață, intrând astfel într-un ”club” select în care se mai află nume precum Idris Elba, George Clooney sau Bradley Cooper.





Rudd, în vârstă de 52 de ani, a cărui carieră se întinde pe o perioadă de 30 de ani, a părut surprins de această onoare, la fel ca și soția sa, notează Reuters





"Știu câte ceva despre mine, suficient cât să îmi dau seama că, atunci când oamenii aud că am fi fost ales pentru asta, vor spune: 'Ce?'", a declarat el pentru People.





"Era stupefiată", a spus el, descriind reacția lui Julie, soția sa de 18 ani.

"După câteva chicoteli și mirări, ea a spus: 'Oh, au nimerit-o'. Și asta a fost foarte drăguț din partea ei".





Rudd l-a jucat pe iubitul ”nebunei” Phoebe în celebrul serial de comedie "Friends" și mai târziu a avut roluri mai mari în comedii precum "Knocked Up" înainte de a primi rolul Ant-Man în filmul cu supereroi Marvel (ce a avut și un sequel), și de apariții în "Captain America: Civil War" și "Avengers: Endgame".





Rudd, care are doi copii, va apărea în curând în "Ghostbusters: Afterlife" și în serialul TV "The Shrink Next Door".





Actorul Michael B. Jordan a fost ales anul trecut drept cel mai sexy bărbat în viață, după John Legend și Idris Elba în 2019 și - respectiv - 2018.





Rudd a glumit spunând că se așteaptă ca viața lui să se schimbe radical de când a primit titlul.





"Sper acum că voi fi în sfârșit invitat la unele dintre acele cine sexy cu Clooney și Pitt și B Jordan", a spus el. "Și mă gândesc că voi fi pe mult mai multe iahturi".