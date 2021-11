Motivul pentru care Will Smith l-a urmărit pe Tom Cruise în întreaga lume / Noi dezvăluiri din cartea autobiografică a actorului

Cea mai mare vedetă de la Hollywood



Cum l-a urmărit Will Smith pe Tom Cruise

Smith a făcut dezvăluirea într-o carte autobiografică publicată marți, relatând de asemenea că le-a cerut ajutorul mai multor nume mari de la Hollywood precum Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone și Bruce Willis în legătură cu restaurantul Planet Hollywood din Sydney pe care aceștia în cele din urmă l-au deschis împreună.„Nu ești o vedetă de film dacă filmele tale au succes doar în America”, i-a spus Schwarzenegger, cunoscut pentru rolul său din franciza „Terminator”.„Nu ești o vedetă de film până când fiecare persoană din fiecare țară de pe Pământ știe cine ești. Trebuie să călătorești în jurul lumii, să dai mâna cu fiecare, să pupi fiecare bebeluș. Gândește-te că ești un politician care candidează la poziția de Cea Mai Mare Vedetă de Film din lume”, l-a mai sfătuit Arnie.Smith a cunoscut succesul în anii 1990 datorită serialului sitcom „ The Fresh Prince of Bel-Air ” (Prințul din Bel-Air) însă a fost nerăbdător să pună în practică sfaturile lui Schwarzenegger.Will Smith nu s-a mulțumit ca filmele sale să aibe succes doar în SUA (FOTO: Wikimedia Commons)„Am început să observ cât de mult urăsc alți actori să călătorească, să acorde interviuri presei și să își promoveze filmele. Mi s-a părut o nebunie completă”, a scris Smith în cartea sa, explicând că managerul lui, James Lassiter, și-a dat seama că un film ar putea realiza încasări mai mari într-o anumită țară dacă actorul o vizitează personal pentru a se întâlni cu fanii și presa.Pentru a-și atinge obiectivul de a fi cea mai mare vedetă de la Hollywood, Smith filma pentru Prințul din Bel-Air în timpul săptămânii și călătorea în străinătate în weekenduri pentru a participa la evenimente cu presa.El a relatat de asemenea că „am început să analizez competiția pentru a vedea cine mai știe acest secret” și că a observat că Tom Cruise „era în fruntea haitei”.În timp ce Smith își construia o carieră cu ajutorul serialului și a albumelor sale hip-hop, Cruise era deja un nume consacrat la Hollywood după ce a apărut în filme ca „The Outsiders”, „Risky Business”, „Top Gun” sau „Interview With a Vampire”.Maverick, viitorul titlu din franciza „Top Gun” va fi lansat anul viitor (FOTO: Paramount)„Am început să monitorizez pe ascuns toate activitățile globale de promovare ale lui Tom”, își amintește Smith în autobiografia sa.„Când ajungeam într-o țară pentru a promova un film al meu obișnuiam să le cer oficialilor locali din cinematografie programul activităților de promovare făcute de Tom. Am jurat să fac în fiecare țară cu două ore mai mult decât el”, spune Will Smith.Însă acesta afirmă de asemenea că obiectivul său a fost mai greu de atins decât se aștepta.„Din păcate Tom Cruise este fie un cyborg, fie există 6 versiuni ale sale. Primeam rapoarte de prezențe de 4 ore și jumătate pe covoarele roșii din Paris, Londra, Tokyo...În Berlin Tom pur și simplu a semnat fiecare autograf până când nu au mai existat doritori. Era cel mai bun de la Hollywood în ceea ce privește promovarea”, spune Smith.Însă acesta a apelat la muzică pentru a-i lua fața lui Cruise, ținând concerte gratuite înainte de premiera filmelor sale, multe din acestea atrăgând numeroși fani. Un astfel de concert din Londra a fost oprit după ce 10.000 de fani au ieșit pe străzi.„Tom nu putea face asta și nici Arnold, Bruce sau Sly (n.r. porecla lui Sylvester Stallone). Am găsit calea cum să trec de la știrile din lumea divertismentului la știrile principale”, mai relatează Will Smith.