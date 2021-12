Sandra Bullock spune că a crezut că o să moară din cauza stresului: „Vanitatea m-a ajutat să scap”

Sandra Bullock are doi copii adoptați

Actrița a apărut în ultimul episod al podcastului „Red Table Talk” găzduit de Jada Pinkett Smith, soția actorului american Will Smith, difuzat miercuri pe Facebook Watch.Bullock, câștigătoare a unui premiu Oscar pentru cea mai bună actriță în rol principal pentru filmul The Blind Side (2009), a dezvăluit în timpul interviului acordat lui Jada Pinkett Smith că a folosit terapie de desensibilizare și retratare prin miscări oculare ( EMDR ) după ce un fan obsedat i-a intrat prin efracție în locuință în 2014 în timp ce ea se afla înăuntru.Actrița a declarat că „nu a mai fost aceeași” după incidentul care a traumatizat-o și că a suferit de „anxietate extremă”.„După ce am terminat [terapia EMDR] mi-am dat seama că adesea m-am înconjurat de persoane și situații care nu erau sigure și că m-am pus singură în poziția respectivă”, a spus Sandra Bullock.„Vanitatea m-a ajutat să scap. Mă uitam la corpul meu și mă gândeam 'o să cedeze'. Nu răspundea bine la ce se întâmpa”, a relatat actrița, adăugând că a fost afectată de mai multe situații stresante care s-au succedat rapid.Ea a povestit că totul a început când fiul ei, Louis, a suferit de o criză tonico-clonică generalizată atât de gravă încât a crezut că a murit.„Două zile mai târziu mi-am aranjat părul, am mers la Premiile Oscar. Câteva zile mai târziu am fost mușcată de un păianjen veninos. A început să îmi cadă părul. Am urme de alopecie peste tot. Mă gândeam 'Ce naiba?'”, a dezvăluit actrița.Bullock a spus că intrarea prin efracție a fost picătura care a umplut paharul și a făcut-o să își reevalueze viața.„M-am gândit că dacă nu mă adun o să mor. Corpului meu o să i se întâmple ceva ce nu pot controla - și eu pot controla aproape totul - așa că am apelat la ajutor și aș face-o din nou”.Bullock a spus de asemenea că Louis și Laila, cei doi copii pe care i-a adoptat, au reprezentat principalul motiv care a determinat-o să ceară ajutor.„Copiii mi-au arătat că dacă nu mă adun acum nu o să fiu în preajmă pentru a avea momentele pe care mi le doresc [alături de ei]”, a spus actrița americană.