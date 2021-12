VIDEO Indianca Harnaaz Sandhu a fost încoronată Miss Universe 2021 / Moment controversat în timpul concursului: „Nu mă așteptam să fac asta în fața întregii lumi”

OMG Miss India meowing at Steve Harvey is not what I was expecting to see tonight. Pretty sure the Miss Universe organization could have asked a better question… very frustrating but she was nothing if not confident. — Sarakshi Rai (@Sarakshi) December 13, 2021

What a ridiculous first question was that? Miss India had so much more to say… #MissUniverse2021 — Katerine \uD83E\uDD8B (@KaterineAriasH) December 13, 2021

Cum i-a convins Sandhu pe jurați că merită să fie Miss Universe 2021



Nadia Ferriera, Miss Paraguay, și Lalela Mswane, Miss Africa de Sud, au terminat pe poziția a doua, respectiv a treia la concursul ce anul acesta a avut loc în orașul israelian Eliat. Sandhu a fost încoronată a câștigătoarea celei de-a 70-a ediții a concursului de frumusețe Miss Univers duminică noaptea.Numele lui Sandhu a început să intre în trendurile de pe Twitter încă de dinainte să câștige concursul după ce gazda acestuia, prezentatorul de televiziune american Steve Harvey , i-a cerut tinerei să imite un animal.„Am auzit că imiți destul de bine animale. Haide să o auzim pe cea mai bună [imitație] a ta”, i-a cerut prezentatorul american.„Nu mă așteptam să fac asta în fața întregii lumi”, a răspuns ea, adăugând că, deoarece iubește pisicile, va încerca să imite una.A fost un moment care a declanșat critici aprinse pe platformele social media, numeroși utilizatori remarcând că alte concurente au avut ocazia să vorbească despre de substanță.De exemplu, Brenda Smith, Miss Panama, a relatat cum a reușit să se angajeze la Organizația Națiunilor Unite, și Miss Marea Britanie, Emma Coliingridge a discutat despre cum a ajuns să se implica în lupta împotriva violenței domestice.Spectatorii au avut însă ocazia să afle mai multe despre Sandhu în una din rundele de întrebări, ea fiind întrebată cum ar convinge oamenii că schimbările climatice nu sunt o farsă.„Sincer, mi se frânge inima să văd cum natura trece printr-o mulțime de probleme și toate acestea se datorează comportamentului nostru iresponsabil. Este momentul pentru mai puține discuții și mai multe acțiuni fiindcă fiecare acțiune ar putea ucide sau salva natura. Prevenirea și protejarea sunt mai bune decât căința și reparațiile și de acest lucru încerc să vă conving pe voi astăzi”, a răspuns tânăra.După ce a rămas printre ultimele 3 candidate, Sandhu a dezvăluit de asemenea ce sfat le-ar da tinerelor de astăzi.„Cred că cea mai mare presiune cu care se confruntă tinerii de astăzi este aceea de a crede în ei. Să știi că ești unic și că acest lucru te face frumos. Nu vă mai comparați cu alții și haideți să vorbim despre lucrurile mai importante ce se întâmplă în lume în prezent. Cred că acesta este lucrul pe care trebuie să îl înțelegeți”, a spus Miss India.„Ieșiți în față, vorbiți în numele vostru deoarece voi sunteți liderul din viața voastră. Sunteți propria voastră voce. Eu am crezut în mine însumi. De aceea am ajuns astăzi aici”, a subliniat Harnaaz Sandhu.Ediția a anterioară a concursului Miss Universe a fost câștigată de Mexicana Andrea Gamiz , competiția disputându-se în vara acestui an după ce a fost amânată din cauza pandemiei de COVID-19.Ediția din acest an a fost marcată de controverse încă de dinaintea începerii sale, mai multe organizații cerând boicotarea sa din cauza „colonialismului, rasismului și patriarhatului” , cu referire la ocupația de către Israel a unor teritorii palestiniene.