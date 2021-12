Veronica Forqué, una dintre actrițele preferate ale regizorului Pedro Almodovar, s-a sinucis. Mesajul lui Antonio Banderas

Adiós a Verónica Forqué. Trabajé hace años con ella y mi recuerdo es el de una mujer dulce, espiritual y buena compañera.



Actriţa în vârstă de 66 de ani, una dintre cele mai populare din cinematografia spaniolă a anilor 1980 şi 1990, cunoscută pentru rolurile sale din "?Qué he hecho yo para merecer esto!") ("Ce am făcut ca să merit asta?") şi "Matador", regizate de Pedro Almodovar, "s-a sinucis în casa ei din Madrid", a explicat sursa, fără să ofere alte informaţii."Adio Veronica Forqué. Am lucrat cu ea în urmă cu câţiva ani şi îmi amintesc de o femeie dulce, spirituală şi o foarte bună parteneră de joc. RIP", a scris pe Twitter actorul Antonio Banderas, la scurt timp după anunţul morţii actriţei.Născută la Madrid în 1955, ea era fiica regizorului José Maria Forqué şi a scriitoarei Carmen Vazquez-Vigo. Şi-a făcut debutul în cinematografie sub îndrumarea tatălui ei la începutul anilor 1970.Veronica Forqué a fost recompensată cu patru premii Goya, pentru cea mai bună actriţă (în 1988 şi 1994 pentru "Kika") şi cea mai bună actriţă în rol secundar (1987 şi 1988).