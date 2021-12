Chitaristul Brian May, fondator al trupei Queen, testat pozitiv cu Covid-19

May a distribuit pe Instagram mesajul: „Ziua şocantă a venit în sfârşit pentru mine. Temuta linie dublă roşie. Au fost câteva zile oribile, dar sunt OK. Şi voi povesti. Oameni buni, vă rog să aveţi mare grijă! Această boală este incredibil de transmisibilă. Chiar nu cred că vreţi să vă încurce Crăciunul. Cu dragoste, Bri”.







El a publicat şi o fotografie cu rezultatul testului.















May a înfiinţat Queen împreună cu solistul Freddie Mercury şi bateristul Roger Taylor şi a contribuit la compunerea unora dintre cele mai emblematice cântece ale lor, inclusiv „We Will Rock You”, „Who Wants to Live Forever”, „I Want It All” şi „Show Must Go On”. Queen a fost redescoperită de o generaţie mai tânără de fani, în parte datorită „Bohemian Rhapsody”, un film biografic din 2019 despre Mercury, care a fost un succes de box office şi a câştigat un Oscar la categoria interpretare masculină rol principal pentru Rami Malek.









Vestea vine pe măsură ce numărul cazurilor de Covid-19 continuă să crească în Marea Britanie. Varianta Omicron continuă să crească numărul zilnic de cazuri.Joi, în Marea Britanie au fost confirmate peste 88.376 de cazuri de coronavirus, cu peste 11.000 de cazuri de Omicron identificate.