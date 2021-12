Actrița Claire Foy spune că scenele de sex o fac să se simtă expusă și exploatată

Claire Foy în The Crown

Foarte cunoscută ca tânăra regină Elizabeta a II-a din serialul „The Crown”, Claire Foy a declarat că se simte expusă și exploatată când filmează scene de sex. Ea va apărea în cea mai nouă adaptare „A Very British Scandal”, în rolul unei ducese a cărei viață privată a făcut subiectul unor bârfe obscene în timpul procedurilor de divorț, scrie The Guardian.

Foy o joacă pe Margaret Campbell, ducesă de Argyll, faimoasă pentru carismă, frumusețe și stil și care a suferit din cauza publicării de fotografii explicite după ce soțul ei a cerut divorțul pe motive de adulter.

Procesul din 1963 s-a concentrat în principal pe viața sexuală a ducesei, iar soțul ei, Ian Campbell, a estimat public numărul bărbaților cu care credea că ea a făcut sex, pe lângă publicarea de fotografii explicite în care pretindea că ea este surprinsă în timpul actului.

Cu aproape 60 de ani mai târziu, Foy a spus că s-a chinuit să filmeze scenele de sex în adaptarea pentru ecran: „Este cu adevărat dificil din cauză că te simți exploatată când ești femeie și trebuie să te prefaci pentru ecran că faci sex. Nu te poți abține să te simți exploatată.

Este sinistru – cel mai sinistru lucru pe care poți să-l faci. Te simți expusă. Toți vor să te facă să nu te simți așa, dar din păcate aceasta este realitatea.

Dar am vrut să fiu acolo în felul meu, am vrut să fiu femeie. Nu am vrut să fie ca acele experiențe oribile de sex dezlănțuit pe care le vezi adesea pe ecranul de cinema”, a spus ea pentru Womanʼs Hour de la BBC Radio 4.

Procedurile de divorț din viața reală au adus la lumină acuzații de înșelăciune, furt, violență, consum de droguri, înregistrări secrete și mită. Ducesa a fost criticată de judecător, care a înfierat-o în motivare ca fiind „o femeie cu dorință puternică de sex”, care nu era „satisfăcută de relații normale și începuse să se răsfețe în activități sexuale dezgustătoare ca să-și satisfacă un apetit sexual pervers.”

A fost considerat în mare măsură nerelevant faptul că soții au avut un mariaj deschis de care a profitat și soțul, că acesta i-a furat proprietăți personale și că s-a spus că a căutat divorțul doar după ce ea a încetat să-i plătească facturile.

Răspunzând sugestiei că ducesa a fost prima femeie „blamată public pentru sexualitate” de mediile de informare, Foy a respins termenul. A spus: „Urăsc expresia, o urăsc cu totul. Dar cred că femeile au fost blamate astfel pentru totdeauna. Cred că Eva a fost probabil blamată pentru sexualitate.”

Seria limitată cu trei episoade va fi difuzată de BBC One în trei seri consecutive, începând din Boxing Day (a doua zi de Crăciun). Este realizată de aceeași echipă care a făcut „A Very British Scandal” de la BBC, cu Hugh Grant și Ben Whishaw în rolurile politicianului liberal Jeremy Thorpe și al iubitului său Norman Scott.