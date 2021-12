”Băiatul rău” al cinematografiei indiene a scăpat cu viață după ce un șarpe veninos l-a mușcat de două ori / Salman Khan, cunoscut în România pentru relația cu Iulia Vântur

Salman Khan, unul dintre zeii Bollywood-ului, a anunțat că a supraviețuit luni unei mușcături de șarpe, transmite AFP. Khan este cunoscut în România nu numai pentru filmele sale, ci și pentru relația cu Iulia Vântur "Băiatul rău" al cinematografiei indiene, în vârstă de 56 de ani, adorat de publicul din țara sa, a declarat presei că a fost mușcat în două reprize de un șarpe pe care încerca să îl alunge din casa sa de la țară de lângă Mumbai.Înarmat cu un băț, "am ridicat ușor șarpele și l-am scos afară, apoi acesta s-a înfășurat în jurul bățului și a început să urce în sus.Sătenii au început imediat "să strige 'spital, spital, spital, spital' (...) Era atâta agitație, șarpele era puțin veninos și m-a mușcat din nou".Odată ajuns la spital, actorului i s-a administrat un ser anti-venin, înainte de a fi ținut sub observație și externat după șase ore.Deși controversat, Khan este una dintre cele mai mari celebrități de la Bollywood.El a fost condamnat pentru moartea unui om al străzii care a fost lovit de mașina sa în 2002, dar ulterior a fost achitat.În 2018, el a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru uciderea ilegală a unor animale protejate în urmă cu 20 de ani, însă el a negat continuu această acuzație.Khan afirmat că șarpele care l-a mușcat a fost eliberat în junglă.India a înregistrat aproximativ 58.000 de decese cauzate de mușcături de șarpe pe an - sau 160 pe zi - între 2000 și 2019, potrivit unui studiu publicat anul trecut.