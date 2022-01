Decizie la capătul unui șir de controverse: Globurile de Aur 2022, ceremonie în absenţa publicului şi fără a fi transmisă la televiziune

Implicaţi într-o controversă de lungă durată şi confruntaţi cu un boicot din partea industriei de divertisment, organizatorii Globurilor de Aur au decis să nu renunţe la ceremonia de decernare a premiilor prevăzută pentru duminică, care va avea loc însă în absenţa publicului şi fără a fi transmisă la televiziune, scrie AFP.





Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (Hollywood Foreign Press Association - HFPA), care decernează aceste premii, este de luni de zile ţinta unor acuzaţii de rasism, sexism, hărţuire şi corupţie.





Seara de gală a Globurilor de Aur deschide în mod tradiţional sezonul premiilor cinematografice şi beneficiază de prezenţa celor mai importante nume de la Hollywood. Anul acesta însă vedetele vor fi absente, iar NBC a anunţat că nu va transmite ceremonia.





Aceste aspecte nu vor împiedica însă HFPA să decerneze premiile duminică, la Beverly Hills Hotel, pentru a evidenţia "activitatea filantropică" a asociaţiei. "În ultimii 25 de ani, HFPA a donat peste 50 de milioane de dolari către diverse organizaţii caritabile", au precizat organizatorii într-un comunicat.





Această a 79-a ediţie a Globurilor de Aur se va desfăşura fără public, a adăugat asociaţia, invocând situaţia sanitară şi răspândirea rapidă a variantei Omicron a coronavirusului.

Filmele cu cele mai multe nominalizări la Globurile de Aur 2022 și scandalurile din jurul evenimentului





"Belfast", în regia lui Kenneth Branagh, şi "The Power of the Dog", de Jane Campion, sunt filmele cu cele mai multe nominalizări la această ediţie.





Viitorul Globurilor de Aur pare incert. Peste 100 de publicişti au scris în martie HFPA, cerându-i să pună capăt "comportamentelor discriminatorii şi neprofesioniste, încălcărilor etice şi acuzaţiilor de corupţie".





În replică la acest scandal, HFPA a anunţat rapid o serie de reforme, inclusiv o campanie de recrutare fără precedent de noi membri pentru a îmbunătăţi reprezentarea minorităţilor în rândurile sale.





Dar criticii, printre care vedete ca Scarlett Johansson şi Mark Ruffalo, au denunţat public aceste reforme ca fiind insuficiente, în timp ce Tom Cruise a trimis înapoi asociaţiei cele trei Globuri de Aur primite în semn de protest.





Studiouri majore de la Hollywood, precum Netflix, Amazon şi WarnerMedia, au anunţat în ultimele luni că nu vor mai colabora cu HFPA până când această asociaţie nu va implementa o serie de reforme importante. (Sursa: Agerpres)