Netflix de weekend: Dacă ai două ore și ceva, vezi o mini-serie misterioasă, dar reconfortantă

Un jaf la o bancă o ia razna și se transformă într-un scenariu ireal. „Un hoț de bănci ajunge să ia ostatici în timpul vizionării unei locuințe, apoi dispare rapid, lăsând polițiștii derutați să suspecteze pe toată lumea”, sună descrierea de la Netflix.

Nimic nu este ce pare a fi în această comedie suedeză. „Anxious People / Oameni anxioși” evoluează precum un thriller contemporan: Ascund toți ostaticii un secret față de poliție? Au între ei legături pe care le ascund? Ce anume s-a întâmplat acolo? Iar polițiștii chiar încearcă să rezolve ceva?

Dar serialul are în centru o bună-dispoziție entuziasmantă, nu o brutalitate de gheață. În ciuda titlului și a structurii, nu este un spectacol care să producă anxietate; este agreabil și simpatic, iar cele șase episoade ușoare se vor derula cu ușurință într-o după-amiază/seară de relaxare.

P.S.: Și este recomandat de reputata Margaret Lyons, care face critica tv la The New York Times și nu prea o dă în bară în... serialul ei „What To Watch This Weekend”.