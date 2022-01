Netflix: Nu vine din Metaverse, ci din MonsterVerse și urcă rapid în clasament

Unul din cele mai bune filme din toate timpurile din MonsterVerse urcă repede în numărul de vizualizări. Începând cu noua „Godzilla” din 2014, ambițioasa franciză MonsterVerse de la Legendary Pictures – reluare a filmelor kaiju clasice de la studioul japonez Toho – s-a dovedit a fi una din cele mai bune tentative de la Hollywood de a concura cu formulele Marvel, scrie We Got This Covered.

Până acum, MonsterVerse înseamnă patru filme. După „Godzilla” a fost „Kong: Skull Island” în 2017, „Godzilla: King of the Monsters” în 2019 și „Godzilla vs. Kong”. După statisticile de la Flix Patrol, „Kong: Skull Island” retrăiește succesul și era săptămâna trecută al 24-lea cel mai popular film pe Netflix în lume, după ce urcase nu mai puțin de 30 de poziții.

Povestea tradițională a lui Kong care atacă New York-ul și-i cade cu tronc (la propriu) o femeie este foarte familiară spectatorilor după originalul din 1933 și reluarea din 2005 a lui Peter Jackson. „Skull Island” a optat pentru ceva diferit, arătându-l pe Kong pe teren propriu.

Plasat în 1973, urmărește o echipă de oameni de știință și veterani din războiul din Vietnam care călătoresc pe o insulă necartografiată și descoperă faimoasa maimuță gigantică și alte creaturi înspăimântătoare care o populau.

Cu Tom Hiddleston, Brie Larsen și Samuel L. Jackson, „Skull Island” este un animal ciudat, pentru că a fost inițial apreciat mai bine de critici (75%), în timp ce spectatorii (69%) n-au fost chiar dați pe spate. Asta îl face cel mai bine evaluat film de către specialiști, împreună cu „Godzilla vs. Kong” (tot cu 75%).

După ce cei doi titani s-au și confruntat, e greu de spus în ce direcție o va lua MonsterVerse; dar, judecând după popularitatea lui „Kong: Skull Island” în streaming, o nouă apariție a lui Kong este ca și sigură.