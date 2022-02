Netflix: În numai trei zile, un film horror original a devenit un surprinzător succes global

Gigantul streamingului contează serios pe filmele horror, chiar și atunci când nu-l are la dispoziție pe faimosul creator de gen Mike Flanagan (Midnight Mass, The Hunting of Hill House, Geraldʼs Game, etc), care să continue seria de producții originale de-a dreptul îngrozitoare. Săptămâna aceasta a adus o nouă dovadă.

„The Privilege / În umbra privilegiului”, film german de atmosferă înspăimântătoare, a fost lansat miercuri și la fel de „înspăimântător” de repede a devenit al treilea cel mai vizionat film pe platformă din lume.

În film, un puști dintr-o familie bogată și prietenele sale, elevi într-o școală privată de elită, descoperă o conspirație tenebroasă în timp ce cercetează o serie de ciudate întâmplări supranaturale.







De aici, lucrurile iau o turnură cam ridicolă, dar este evident că „The Privilege” a făcut suficient ca să capteze atenția abonaților. Într-adevăr, filmul are un scor de doar 4,6/10 pe IMDb, dar nu este prima oară când o producție din topul pur cantitativ al vizionărilor trezește aprecieri de calitate dezamăgitoare (de exemplu, „Bloodshot” cu Vin Diesel, locul 1 în România, are 5,7/10).

Nu este, deci, surprinzător faptul că un număr imens de abonați pot fi ademeniți de un film care promite o doză paralizantă de groază autentică sau una de acțiune dezlănțuită (și nimic altceva pe lângă ele), dar spectatorii rămân în final dezamăgiți.

Totuși, spune ceva faptul că „The Privilege” este pe Netflix al treilea ca popularitate în lume, fiind în Top 10 în nu mai puțin de 90 de țări (pe locul 8 în România în momentul postării acestui text).