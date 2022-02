„Death on the Nile”, ce o are în distribuţie pe actriţa israeliană Gal Gadot, nu va rula în cinematografele din Liban şi Kuweit

Foto: Facebook/ Death on the Nile

Death on the Nile

Niciuna dintre cele două ţări nu va difuza viitorul film Disney din cauza obiecţiilor faţă de serviciul militar de doi ani pe care Gadot l-a efectuat în armata israeliană, potrivit Deadline, citat de Agerpres Născută în Israel, Gadot, în vârstă de 36 de ani, a servit în armata ţării sale natale înainte de a deveni model şi actriţă, aşa cum sunt obligaţi, de altfel, toţi cetăţenii israelieni.Nici un reprezentant al lui Gadot sau al Disney nu a răspuns la solicitarea revistei People de a comenta pe marginea acestui subiectLibanul are o lege care interzice produsele israeliene.Nu este însă prima dată când o ţară interzice filmele în care apare Gadot. Libanul a blocat difuzarea peliculei „Wonder Woman” în cinematografele sale în 2017, precum şi continuarea sa, „Wonder Woman 1984”, potrivit aceleiaşi publicaţii.„Death on the Nile”, în care Kenneth Branagh reia rolul detectivului Hercule Poirot din „Murder on the Orient Express” (2017), va avea premiera vineri în Statele Unite.Filmul s-a confruntat deja cu controverse după ce unul dintre starurile distribuţiei, Armie Hammer, a fost acuzat de agresiune sexuală în ianuarie 2021 (pelicula a fost filmată înainte de acuzaţii).Hammer este vizat în prezent de acuzaţii de viol pentru un incident petrecut în 2017. O femeie, identificată doar cu prenumele Effie, a declarat că starul a „violat-o violent” timp de patru ore în Los Angeles, în 2017.Avocatul lui Hammer a negat acuzaţiile de viol, afirmând că întâlnirea dintre Hammer şi Effie a fost „pe deplin consensuală, discutată şi convenită în prealabil şi reciproc participativă”.