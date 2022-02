SHOWBIZ Duminică, 13 Februarie 2022, 19:45

Sensibilitatea la alcool crește semnificativ cu vârsta, avertizează National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) și o resimțim cu toții, cei care am trecut de 40, 50 sau 60 de ani. Nopțile lungi cu prietenii și multe sticle au rămas în urmă și ne putem trezi a doua zi cu o mahmureală zdravănă și dacă am băut doar două pahare în seara dinainte. Așa că e bine să știm ce să evităm, dacă tot mai vrem „un pahar de vorbă”.

Băuturi tari

Adică toate, seci sau în amestecuri, care au mai mult de 30 de procente alcool. Te pot face să te simți în formă, dar ești și în pericol de accidente fizice, mai ales dacă ai probleme de mobilitate. Și combinația de alcool cu medicamente (cine nu ia doctorii la acea vârstă?) este periculoasă. Poate provoca hemoragii interne, amețeli și necazuri cu ficatul.

Brandy, sau coniac pe la noi

E bine să eviți toate „tăriile”, dar și să știi că unele sunt mai periculoase decât altele. Coniacul este cunoscut de doctori ca fiind cel mai mare generator de mahmureală, pentru că are „congenere” – chimicale minore, ce-i drept, dar exact cele care-i dau caracterul distinct. Sunt produse prin fermentație și sunt cele mai dificile pentru descompunerea în ficat, așa că dau dureri de cap direct proporționale cu cantitatea băută.

Bere neagră

Se cam știe că berea blondă conține în general mai puțin alcool decât cea neagră. Dar, dacă nu-ți place și o preferi pe cea brună, asigură-te că bei și apă destulă. Oricare băutură alcoolică provoacă deshidratare, așa că trebuie să te hidratezi și mai bine când ai înaintat în vârstă. Regula: 500 ml de apă după fiecare 500 ml de bere neagră - și vezi dacă mai ai timp și poftă de bere între două drumuri (știi tu încotro).

Vin alb

Cu cât veți fi mai „maturi”, cu atât va trebui să evitați vinurile care conțin mulți sulfiți. Aceștiai dau culoare, limpezime și mai multă viață pe raft. Iar producătorii de vin se mulțumesc să scrie pe etichetă doar „conține sulfiți”. Vinurile albe conțin mai mulți sulfiți decât cele roșii, așa că ultimele trebuie preferate. Mai ales pentru că ele conțin și resveratrol, un antioxidant foarte folositor.

Băuturi dulci

Acestea pot masca volumul de alcool conținut, aș că te pot face să bei mai mult. Băuturile alcoolice îndulcite și romul tare sunt și mai periculoase pentru diabetici. Alcoolul este deja bogat în carbohidrați, pe care organismul îi transformă în glucoză. Așa că se pot depăși nivelurile de glucoză în sânge care pot fi ținute sub control cu medicație pe insulină.

