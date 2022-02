SHOWBIZ Sâmbătă, 19 Februarie 2022, 12:20

Gruia Dragomir • HotNews.ro

​Într-o discuție cu Andreea Per, de la Romanian Game Developers Association, încercăm să explicăm cum un joc de cuvinte online, foarte simplu, a devenit popular la scară mondială și de ce reprezintă o miză pentru ziarul american New York Times.

Jocul Wordle Foto: Wordle Photo Illustrations, Krakow, Poland/ Profimedia

Sigur le-ai văzut și în feed-ul tău de Facebook sau pe Twitter, acele pătrățele verzi, galbene, albe, negre cu care se laudă unii dintre cei pe care-i urmărești. Dacă te-ai întrebat care e povestea lor, ce sens au și de ce au devenit atât de populare, pregătește-te să fii și tu contaminat și să te transformi într-un „wordler” care, la rândul său, o să se laude cu pătrățele colorate pe social media.

Wordle este un joc online de cuvinte de care te poți bucura o singură dată pe zi. Ce trebuie să faci este să ghicești din maximum șase încercări cuvântul zilei, format de fiecare dată din cinci litere.

Regulile sunt simple și-ți sunt explicate la început, într-o fereastră pop-up: dacă o literă din cele pe care le completezi nu e prezentă în cuvântul zilei, ea se va face gri, dacă ea există în cuvântul zilei, dar nu e pe poziția completată de tine, se va face galbenă. Dacă se află în cuvânt și e și pe poziția care trebuie, se va face verde.

Cu primele cinci încercări descoperi indicii despre literele care sunt și care nu sunt în cuvântul secret. Ce-a de-a șasea încercare e cea finală, în care fie l-ai nimerit, fie l-ai ratat. Dacă-ți aduce aminte de spânzurătoare, scrabble sau integrame, nu greșești, pentru că inventatorul s-a inspirat din aceste jocuri pe care le-a jucat mult în pandemie, pe site-ul The New York Times.

Însă, e posibil ca ingredientul care face Wordle să fie atât de irezistibil e că trebuie să aștepți 24 de ore pentru ca următorul cuvânt să fie încărcat în joc, mai ales că toată lumea, indiferent din ce țară joacă, încearcă să ghicească același cuvânt.

Deci, e doar un joc de cuvinte… dar e unul care a explodat în popularitate. Înainte de a fi achiziționat de The New York Times, el era jucat de 300 mii de oameni zilnic. După cumpărare, el a început să fie jucat de milioane de oameni în fiecare zi.

Totul a început ca o poveste de dragoste

Wordle este opera programatorului Josh Wardle, care a creat această „jucărie” ca un cadou, pentru iubita sa, pasionată de jocurile de cuvinte. Chiar și numele este un joc de cuvinte, în care o literă din numele de familie al creatorului a fost înlocuită cu o altă vocală.

După ce l-au jucat împreună, timp de câteva luni, și și-au contaminat familiile cu el, Josh și-a dat seama că opera lui avea un potențial mare de a deveni un hit online. Așa că a urcat „Wordle” pe internet pe 1 noiembrie 2021 și 90 de oameni au început să-l joace. Două luni mai târziu era jucat de 300 mii de oameni.

Unul dintre elementele care a dus la explozia în popularitate a fost posibilitatea de a posta rezultatul pe social media sub forma acelor pătrățele colorate și are legătură cu Noua Zeelandă.

Citește și: Ce este jocul Wordle și de ce a devenit o senzație pe internet

O rog pe Andreea Per, Executive Director la RGDA (Romanian Game Developers Association) să-mi spună de ce crede că un joc atât de simplu s-a transformat într-un fenomen la scară mondială. Ea e de părere că Wordle a atras în primul rând prin mecanica simplă de joc, accesibilă pentru toată lumea:

„Faptul că nu există niciun paywall, dar și faptul că nu trebuie să petreci timp și să-ți umpli spațiu pe telefon, descărcând un joc, este iarăși un plus. Mergi pe site și joci. Jocurile hyper casual de mobile, de exemplu, merg pe aceeași idee, o singură mecanică, ușor de prins din zbor de oricine.

Un alt aspect ce a dus la viralitatea lui este că l-au făcut ușor și smart de share-uit cu prietenii în social media. Nu este o tactică nouă, cu toții ne amintim de feed-urile pline de Farmville.”

Cum s-a transformat într-o poveste de succes

Apropo de ce spune Andreea și de Noua Zeelandă menționată mai sus, într-un interviu pentru Slate, Josh a povestit că pătrățelele colorate n-au fost ideea lui. El spune că jocul a câștigat ceva popularitate în urma menționării sale în newsletter-ul New York Times.

Dintr-un motiv pe care nu și-l poate explica, a explodat tocmai în Noua Zeelandă, iar cineva de acolo, o persoană pe care Josh nu o cunoaște, un utilizator de Twitter cu numele Elizabeth S, a venit cu ideea de a-și posta rezultatele la Wordle sub forma unei înlănțuiri de emojis - pătrățelele colorate.

Urmându-i exemplul, din ce în ce mai mulți utilizatori de Twitter au început să facă asta manual, ceea ce l-a convins pe Josh să integreze această posibilitate de a share-ui rezultatul pe social media sub această formă direct din joc.

Odată implementat acest featured, pe la mijlocul lunii decembrie 2021, jocul a devenit viral în toată lumea. Josh a mai subliniat și că nu a dorit să includă un link care să ducă spre joc atunci când dai share la rezultat, tocmai pentru că ar fi fost un fel de spam și oamenii ar fi fost mai reticenți în a se lăuda pe social media cu rezultatele la Wordle.

A avut dreptate, în momentul de față Wordle e jucat zilnic de peste trei milioane de oameni.

Despre impactul pe care Wordle l-a avut asupra industriei de game development, Andreea Per ne spune: „Ca impact în industrie, nu este nimic revoluționar, singurul impact este că, la fel ca multe jocuri de succes ușor de replicat, în acest moment Wordle a dus la o infuzie de jocuri similare pe Google Play și App Store.”

Așa e, Wordle a generat foarte multe clone, mulți dezvoltatori de jocuri au încercat să-l copieze sau să creeze variante derivate din Wordle (de exemplu, există Sweardle, cu înjurături, Queerdle, pentru comunitatea LGBTQ, și, da, există până și o versiune în limba română).

Niciuna, însă, nu s-a apropiat de succesul înregistrat de Wordle, dar Josh spune că se bucură enorm că a inspirat atât de multă lume să facă tot felul de copii după jocul său.

Pe 31 ianuarie, Josh Wardle anunța pe Twitter că a vândut jocul celor de la The New York Times. Suma exactă nu a fost dezvăluită, dar s-a spus că e vorba de șapte cifre, deci cel puțin 1 milion de dolari. Josh s-a asigurat că în urma achiziției jocul va rămâne free to play și nu va avea reclame.

De asemenea, a mai spus că i s-a părut o mișcare naturală, având în vedere că Wordle a fost inspirat de alte jocuri de cuvinte pe care The New York Times le are pe site.

De ce a plătit The New York Times o sumă atât de mare pentru un joc atât de simplu?

Andreea Per ne oferă un răspuns în acest sens: „Wordle spune multe despre impactul pe care jocurile îl au în alte industrii. Deși pare complet free și pare că nu există niciun câștig din acest joc, New York Times aduce enorm de mulți oameni pe pagina lor, au o serie de crosswords puzzles pe subscription pe care-și doresc să le vândă, își fac reclamă și la ziar etc.

Este încă un model de succes prin care jocurile, atât de intrinsec legate de natura umană, prin interactivitatea și vitalitatea lor, sunt folosite astăzi să promoveze orice (de la alte produse culturale - vezi ziare - la produse comerciale).”

Este un lucru recunoscut și de The New York Times, care într-un comunicat de presă a spus că jocurile pe care le are pe site (Spelling Bee, The Crossword, The Mini, Sudoku etc.) fac parte din strategia lor de a atrage cât mai mulți plătitori de abonamente, oferindu-le ceva în plus și atractiv pe lângă conținut jurnalistic de calitate.

Însă, chiar dacă jocul nu conține reclame sau bannere și este la liber, asta nu înseamnă că gigantul NY Times nu face bani din faptul că oamenii se întorc în fiecare zi să joace.

Cei de la Gizmodo au descoperit că acum, după achiziție, Wordle conține ad trackers care adună informații despre jucători și le trimite la third parties, cum ar fi Google.

Face treaba asta pentru ca mai apoi să te bombardeze cu reclame personalizate. De exemplu, dacă nu ai abonament la The New York Times, vei începe să vezi reclame la treaba asta pe conturile de social media sau prin alte locuri pe unde Google știe că navighezi.