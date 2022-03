Premiile Oscar 2022 Duminică, 27 Martie 2022, 07:18

Ionut Baias • HotNews.ro

După o mișcare forțată din cauza pandemiei, Oscarurile revin duminică în sala lor tradițională de pe Hollywood Walk of Fame pentru o competiție strânsă, unde favoritele „CODA”, „ The Power of the Dog” și „Belfast” concurează pentru supremație, scrie AFP.

The Power of the Dog Foto: Netflix

Un western întunecat și psihologic despre bărbații care nu își asumă sexualitatea, „The Power of the Dog” a fost de mult în frunte, dând Netflix speranța unei victorii istorice în această categorie emblematică.

Dar de câteva săptămâni, „CODA”, o comedie dramatică plină de optimism adaptată după succesul francez „La Famille Bélier”, a revenit în plină forță.

Filmul, care urmărește o elevă de liceu ruptă între noua ei pasiune pentru cântat și familia ei, ai cărei membri sunt surzi și depind de ea pentru a comunica cu lumea, a câștigat unul după altul toate premiile acordate de către sindicatele industriei cinematografice americane.

Vineri, în premieră, acest film cu buget redus a cărui călătorie a început la Sundance în ianuarie 2021 a urcat în topul prognozelor experților din sector, înaintea „The Power of the Dog”.

Pe a treia poziție se află „Belfast”, o evocare alb-negru a copilăriei lui Kenneth Branagh în mijlocul violențelor din Irlanda de Nord la sfârșitul anilor 1960.

„Este o cursă între doi sau trei cai”, confirmă Clayton Davis, specialist în premii de film pentru revista Variety, o referință în domeniu.

Pentru el, „dinamica” din ultimele zile a mers în favoarea „CODA”. "Ultimii doi ani au fost foarte grei pentru toată lumea. Iar CODA este pozitiv, reconfortant. Cred că oamenii au chef să se simtă bine", a spus el pentru AFP.

Netflix versus Apple TV+

Mulți profesioniști s-au bucurat de „Powe of the Dog”, remarcând calitatea sa estetică și performanțele actorilor. Patru dintre ei (Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons și Kodi Smit-McPhee) sunt în cursa pentru această a 94-a ediție.

Dar mulți alții au criticat filmul lui Jane Campion pentru o anumită răceală. „Nu este ceașca de ceai pentru toată lumea”, spune Scott Feinberg, editorialist la revista The Hollywood Reporter.

Acest lucru se poate dovedi a fi un handicap deoarece ciudatul sistem de vot preferențial folosit la Oscar pentru categoria cel mai bun lungmetraj favorizează în general filmele cele mai consensuale.

Dar o surpriză este întotdeauna posibilă la Oscar, iar competiția „nu a fost niciodată atât de deschisă”, a spus, sub rezerva anonimatului, unul dintre alegătorii Academiei de Arte și Științe Cinematografice .

„CODA” este un film independent cu buget redus (15 milioane de dolari) perceput anul acesta drept outsider și care ca atare ar putea atrage simpatia alegătorilor, chiar dacă este difuzat de Apple TV+.

„Unii membri ai Academiei cu care vorbesc sunt încă reticenți să voteze pentru un film Netflix din categoria cel mai bun lungmetraj”, explică acest alegător pentru AFP.

Will Smith și Jessica Chastain

Dintre actori, marele favorit din acest an este întotdeauna foarte popularul Will Smith, care joacă rolul tatălui campioanelor Serena și Venus în „Metoda Williams”.

Will Smith alaturi de surorile Williams Foto: Image Press Agency/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pe partea feminină, concurența este dură, dar Jessica Chastain, de nerecunoscut în rolul ei de teleevanghelist din „În ochii lui Tammy Faye”, pare cea mai bine plasată. Ar putea fi amenințată de Penelope Cruz, care a sedus prin interpretarea ei din „Madres Paralelas” de Pedro Almodovar.

Ariana DeBose ar trebui să câștige pentru rolul secundar din remake-ul „West Side Story” de Steven Spielberg, dar acesta din urmă nu este favorit să se impună ca cel mai bun regizor în fața lui Jane Campion, care are șanse mari să câștige al doilea Oscar pentru cariera ei de regizor după „Lecția de pian”.

Grandioasa opera spațială „Dune” ar trebui să iasă în evidență în multiple categorii tehnice, de la fotografie la sunet și efecte speciale.

Organizatorii și radiodifuzorul ABC speră că această ediție a 94-a le va permite să reia legătura cu publicul, aflat în cădere liberă în ultimii ani.

Ediția din 2021 a atras doar 10 milioane de telespectatori, o scădere de 56% față de anul precedent.