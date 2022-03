SHOWBIZ Miercuri, 30 Martie 2022, 13:11

Sebastian Jucan • HotNews.ro

Actorul și comediantul american Jim Carrey afirmă că l-ar fi dat imediat în judecată pe Will Smith dacă ar fi fost în locul lui Chris Rock la gala Premiilor Oscar de anul acesta”, relatează Insider.

Jim Carrey Foto: HT / Abaca Press / Profimedia Images

„Aș fi anunțat a doua zi dimineața că îl dau în judecată pe Will pentru 200 de milioane de dolari”, a declarat Carrey în timpul unui interviu acordat CBS.

„Acea înregistrare video va fi acolo pentru totdeauna. Va fi ubicuă. Acea insultă va dura foarte mult timp”, a explicat el.

Carrey a mai spus că este de părere că poate Smith ar fi trebuit arestat sau escortat în afara sălii de agenții de securitate. „Nu ai dreptul să urci pe scenă și să lovești pe cineva peste față fiindcă au zis cuvinte”, a subliniat el, citat de revista People.

Jim Carrey, dezgustat de Hollywood

Actorul canadiano-american a precizat de asemenea că a fost profund deranjat de reacția publicului la incidentul ce-a avut loc la a 94-a gală a Premiilor Oscar.

„Am fost dezgustat de ovația pe care a primit-o. Am simțit că Hollywood este doar o masă de oameni fără coloană vertebrală”, spune el.

Will Smith a declanșat un val de controverse cu care Academia Americană de Film, cea care organizează Premiile Oscar, nu s-a mai confruntat de ani de zile după ce l-a pălmuit pe comediantul Chris Rock după ce acesta a făcut o glumă despre soția sa, Jada Pinkett Smith.

„Nu mai pronunţa numele soţiei mele cu gura ta nenorocită", i-a strigat Will Smith lui Chris Rock, după ce a urcat pe scenă şi l-a pălmuit în timp ce acesta prezenta Oscarul pentru „cel mai bun documentar".

Will Smith și-ar putea pierde Oscarul

Academia Americană de Film a condamnat gestul lui Smith și a anunțat că a deschis o anchetă privind incidentul, unii analiști speculând că acestuia i-ar putea fi retras Premiul Oscar câștigat anul acesta, primul din cariera sa, pentru interpretarea rolului principal din King Richard.

Rolul i-a adus și Premiul BAFTA, „Oscarul britanic”, pentru cel mai bun actor într-un rol principal.

Smith și-a cerut ulterior scuze față de Academia Americană de Film și Chris Rock.

„Comportamentul meu la decernarea Premiilor Academiei de aseară a fost inacceptabil și ne-scuzabil”, a afirmat Will Smith.

„Glumele pe seama mea fac parte din jobul pe care-l am, dar o glumă despre starea medicală a lui Jada a fost prea mult pentru mine și am reacționat emoțional. Aș dori să-ți cer scuze în mod public, Chris. Mă simt jenat de ce am făcut iar faptele mele nu caracterizează omul care sunt”, a spus el.