SHOWBIZ Miercuri, 30 Martie 2022, 20:42

HotNews.ro

Familia lui Bruce Willis a anunţat că actorul în vârstă de 67 de ani renunţă la actorie, după ce a fost diagnosticat cu afazie, o tulburare cauzată de o boală a creierului care afectează abilitatea unei persoane de a comunica, scrie News.ro citând revista Variety.

Bruce Willis în 2013 Foto: - / Shutterstock Editorial / Profimedia

„Pentru admiratorii lui Bruce, familia împărtăşeşte vestea că dragul nostru Bruce are probleme de sănătate şi recent a fost diagnosticat cu afazie, care îi afectează abilităţile cognitive”, se arată într-un comunicat al familiei. „Prin urmare, Bruce renunţă la cariera care însemna atât de mult pentru el”.

„Este o provocare pentru familia noastră şi suntem recunoscători pentru dragostea, compasiunea şi susţinerea pe care ne-aţi arătat-o”, le-a transmis familia fanilor săi. Mesajul este semnat de: Emma, Demi, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel şi Evelyn.

Cariera lui Willis a început la începutul anilor 1980, cu roluri în filme precum „Verdictul” al lui Sidney Lumet. Cariera sa a explodat mai târziu în acel deceniu, datorită rolului său principal, alături de Cybill Shepherd, în serialul ABC „Moonlighting” şi a interpretării lui John McClane în filmul de acţiune din 1988 „Die Hard”, care i-a oferit lui Willis prima sa franciză majoră.

De-a lungul carierei sale de patru decenii, filmele lui Willis au încasat peste 5 miliarde de dolari în întreaga lume.

Willis a apărut în blockbustere precum „The Fifth Element” (1997), „Armageddon” (1998) şi „The Sixth Sense” (1999). Alte filme clasice ale sale: „The Last Boy Scout” (1991), „Death Becomes Her” (1992), „Pulp Fiction” (1994) şi „12 Monkeys” (1995).

El a fost nominalizat la cinci Globuri de Aur (câştigând unul pentru „Moonlighting”) şi trei Emmy (câştigând unul pentru „Moonlighting” şi altul pentru rolul său de invitat în „Friends”).